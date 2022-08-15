"كلاشينكوف" تبدأ في إنتاج مسيّرة صغيرة رباعية المراوح للتصدي للحرب الإلكترونية

قامت شركة ZALA AERO، بصفتها فرعا من شركة "كلاشينكوف"، بتصميم مسيّرة ZALA 421-24 الصغيرة رباعية المراوح.

ومقدورها التصدي لأحدث أجهزة الحرب الإلكترونية. أفاد بذلك ناطق باسم شركة "كلاشينكوف على هامش منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني. وقال إن المسيّرة تتميز بأبعادها الصغيرة، إذ أنها قابلة للطي ولا تطلق صوتا مدويا، لذلك تبدو شبحية "صوت وصورة".

وقد تم الكشف عن نموذج ينتج على دفعات للمسيّرة في منتدى "الجيش – 2022". ويتم التحكم في النموذج عن بعد بواسطة محطة قيادة.

وتم تجهيز الدرون بكاميرات فيديو تعمل إحداها ليلا، الأمر الذي يمكّنه من تصوير الهدف وتتبعه ليلا ونهارا.

ولا يعتمد الدرون أي نظام للملاحة الفضائية، وإنه يلتزم أثناء التحليق بالصمت اللاسلكي، ما يمنع العدو من اكتشافه.

وتبلغ فترة بقائه في الجو 30 دقيقة، ما يكفي لتنفيذ مهامه على مسافة 5–8 كيلومترات. ويتم إقلاع وهبوط المسيّرة أوتوماتيكيا. أما الإقلاع السريع فيستغرق 120 ثانية فقط. كما يمكن إطلاقه من عربة سائرة في الطريق.

يتوقع أن يستخدم الجيش الروسي الدرون على المستوى التكتيكي (الفصيل والسرية).

المصدر: روسيسكايا غازيتا