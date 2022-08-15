العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الأولى بعد 105 سنوات (فيديو)

عثر على حطام مدمرة أمريكية، الأسبوع الماضي، نسفتها غواصة ألمانية عام 1917 قبالة جزر سيلي بعد أن فقدت لمدة 105 سنوات.

وكانت USS Jacob Jones أول مدمرة أمريكية غرقت بنيران العدو.

وتم هذا الاكتشاف من قبل مجموعة من المستكشفين البريطانيين المخضرمين، تسمى Darkstar.

وقال فريق الغواصين، في منشور على "فيسبوك": "يسعدنا أن نعلن أننا حددنا حطام المدمرة USS Jacob Jones، أول مدمرة أمريكية تغرق بفعل العدو. وتقع بحدود 120 مترا من المياه على بعد 60 ميلا جنوب نيولين، كورنوال".

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وأشارت المجموعة إلى أنها لم تقم بإزالة أي شيء من موقع الحطام وقالت إنها ستتصل بالسفارة الأمريكية "بشأن الخطوات التالية".

وقال الفريق لوسائل إعلام بريطانية إن Darkstar بحثت في مواقع GPS التي قدمها مكتب الهيدروغرافيا بالمملكة المتحدة وحدد موقع حطام السفينة في اليوم الثاني من البحث.

وتبين أن السفينة، وهي واحدة من ست مدمرات من طراز Tucker تم بناؤها قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى، ملقاة في قاع البحر منذ عام 1917 عندما نسفتها غواصة ألمانية. ووفقا للمؤرخين، غرقت USS Jacob Jones في غضون ثماني دقائق فقط دون إصدار نداء استغاثة، وأخذت معها 66 شخصا.

ووفقا لمصادر مختلفة، فإن هانز روز، قائد الغواصة الألمانية U-53 التي أصابت المدمرة، أخذ بحارا أو اثنين مصابين وأرسل لاسلكيا للقاعدة الأمريكية في كوينزتاون بالإحداثيات التقريبية للسفينة الغارقة.

وساعد العديد من أعضاء طاقم Jacob Jones في إخراج الرجال من الماء إلى قوارب النجاة. وسبح الملازم ستانتون ف. كالك بين الطوافات في مياه المحيط الأطلسي المتجمدة حتى مات من البرد والإرهاق. ولأفعاله البطولية، حصل بعد وفاته على وسام الخدمة المتميزة للبحرية.

وقال أحد الغواصين، دومينيك روبنسون، لوسائل إعلام بريطانية: "لم يتم العثور على رفات بشرية أو قطع أثرية شخصية. لكن بالنسبة لي، كان الشيء الذي أعادها هو عمود الدعامة المنحني - والذي يُظهر الصدمة التي لا بد أن السفينة مرت بها عندما تم نسفها. إنه أمر لا يصدق على الإطلاق".

المصدر: RT