صحيفة أمريكية: كوريا الشمالية يمكن أن ترسل راجمات صواريخ بعيدة المدى إلى دونباس

قالت صحيفة Military Watch الأمريكية إن كوريا الشمالية يمكن أن ترسل الآلاف من العسكريين والمعدات الحربية لتدعم جهود روسيا الرامية إلى تحرير منطقة دونباس.

وأضافت أن الدولة الصغيرة في جنوب شرق آسيا تواجه منذ وقت بعيد الدولة المهيمنة على العالم الغربي في كل مكان، بدءا من فيتنام ومصر حيث حارب الطيارون من كوريا الشمالية الأمريكيين وانتهاء بسوريا ولبنان وإيران حيث فازت المدفعية الكورية الشمالية في المبارزات مع العراقيين والإسرائيليين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المدفعية الكورية الشمالية قد تسهم في الانتصار على القوات الأوكرانية في دونباس.

وقالت إن راجمات الصواريخ KN-09 التي دخلت الخدمة في الجيش الكوري الشمالي تتفوق على " HIMARS " المشهورة. وسبق لـ بيونغ يانغ أن استعرضت عام 2019 نماذج من KN-09 القادرة على إطلاق النيران إلى مسافة 400 كيلومتر.

وتعتبر تلك الأنظمة من أقوى راجمات الصواريخ في العالم من حيث مدى عملها بعد الأنظمة الصينية. وقد لعبت تلك المدافع عام 2013 دورا حاسما في انتصار الجيش العربي السوري على مجموعات الإسلاميين المتطرفين المدعومين من قبل الغرب في مدينة القصير السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الأمن اتخذ قرارا يمنع أية دولة من شراء الأسلحة في كوريا الشمالية، لكن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لا تعدان، حسب الصحيفة، دولتيْن عضوين في منظمة الأمم المتحدة، لذلك فإن راجمات الصواريخ بعيدة المدى هذه يمكن أن تصل إلى هاتين الجمهوريتين مع أفراد طواقمها من المتطوعين الكوريين الشماليين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا