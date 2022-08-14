كتلة الجليد في القارة القطبية الجنوبية فقدت خلال 25 عاما ضعف ما كان يعتقد سابقا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن كتلة جليد القارة القطبية الجنوبية فقدت منذ عام 1997 نحو 12 تريليون طن من الجليد وليس 6 كما كان يعتقد سابقا.



وجاء في التقرير المنشور على موقع الوكالة الإلكتروني، "أظهرت نتائج آخر دراستين عن التغيرات الحاصلة في ساحل القارة القطبية الجنوبية خلال 25 عاما، أن كتلة الجليد الساحلية فقدت منذ عام 1997 ولغاية الوقت الحاضر ما مقداره 12 تريليون طن وليس 6 تريليونات كما كان يعتقد سابقا".

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ويضيف التقرير، تكمن أهمية الجليد الساحلي في أنه "يعمل كدعامة لسمك طبقة الجليد، وتمنعه من الانجراف إلى المحيط".

وتضيف الوكالة، إن فقدان الجليد أدى إلى "إضعاف الجرف الجليدي". وهذا سوف يساعد على "زيادة سرعة ارتفاع مستوى البحار في العالم".

ويذكر أن علماء أستراليين وبريطانيين، أعلنوا قبل فترة قصيرة، أن درجة الحرارة في منطقة الساحل الشرقي للقارة القطبية الجنوبية ارتفعت بمقدار 2-3 درجات مقارنة بالنصف الأول من القرن العشرين، بسبب تغير اتجاه التيارات المحيطية. وهذا قد يعجل من ذوبان طبقة الجليد السفلى، ما سيؤدي إلى تقلص سمك الطبقة الجليدية.

وتجدر الإشارة، إلى أن القارة القطبية الجنوبية تفقد في السنوات الأخيرة 155 مليار طن من الجليد سنويا، ما أدى مع ذوبان جليد المناطق الأخرى إلى أن مستوى المحيط العالمي يرتفع بمقدار 3.6 ملليمتر سنويا .

المصدر: tass