شركة روسية تصمم صاروخا صغيرا تستخدمه المسيّرات

تكشف شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" الروسية في منتدى "الجيش-2022"عن صاروخ "خا – إم دي" الموجه ذاتيا وقصير المدى ومتعدد المهام

والذي يمكن أن تستخدمه المقاتلات والسفن البحرية والمسيّرات.

أفاد بذلك ناطق باسم الشركة وقال إن "خا – إم دي" مخصّص لإصابة طيف واسع من الأهداف المفردة والجماعية صغيرة الحجم ليلا ونهارا.

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وهناك 3 أنواع من الصاروخ: أحدها هو "خا – إم دي – إي1" ذو الرأس الليزرية شبه النشطة ذاتية التوجيه، وثانيها (خا – إم دي – إي )" ذو الرأس الرادارية، وثالثها ( خا – إم دي – إي – 3) ذو الرأس الرادارية السلبية.

وأضاف الناطق أن وزن الصاروخ عند الإطلاق 110 كلغ، ومدى إطلاقه 40 كلم، وزن رأسه شديدة الانفجار 30 كلغ.

يذكر أن شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" تم تأسيسها عام 2015 لتتخصص في تصميم وإنتاج النماذج الحديثة من الأسلحة الجوية والبحرية فائقة الدقة، فضلا عن المنتجات المدنية وتلك التي يمكن استخدامها في القطاعيْن المدني والعسكري.

يذكر أن فعاليات منتدى "الجيش-2022" ستعقد العام الجاري في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، في مجمع "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية .

المصدر: تاس