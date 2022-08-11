اكتشاف كائن عملاق جديد في أعماق البحار في خليج المكسيك!

في حالة وقوع كارثة في المستقبل، غالبا ما يقال إن الصراصير ستكون آخر أشكال الحياة المتبقية على الأرض.

ولكن، هناك كائن آخر أكثر غموضا يعيش في العمق، قد يكون بإمكانه تحقيق المصير نفسه.

كانت مجموعة من متساويات الأرجل، في حجم كرة القدم، تتجول في قاع البحر مثل حشرات "رولي بولي" العملاقة المتفجرة منذ 200 أو 300 مليون سنة، حتى من خلال حدث انقراض الديناصورات.

ويمكن العثور على أحد أكبر الأنواع الحية اليوم، Bathynomus giganteus، على أعماق تزيد عن 2500 متر (8200 قدم). وتم اصطيادها لأول مرة قبالة خليج المكسيك في عام 1879، وكما اتضح، قد يكون نوعان ملفوفان في نوع واحد.

ووجد تحليل حديث لمتماثلات الأرجل العملاقة المعروفة التي تعيش في أعماق البحار، اختلافات دقيقة ولكنها مهمة في الحمض النووي والتشكل (شكلها وبنيتها).

وكان لعينة واحدة وجدت في عام 2017، على سبيل المثال، جسما نحيفا مقارنة بعينات B. giganteus الأخرى، على الرغم من تصنيفها على أنها تلك الأنواع في البداية.

وعثر على العينة الغريبة قبالة شبه جزيرة يوكاتان على عمق يتراوح بين 600 و800 متر، حيث تم العثور على B. giganteus من قبل. وكان الطول الإجمالي أقصر بقليل، حيث بلغ 26 سم (10 بوصات)، وكانت قرون الاستشعار طويلة نسبيا.

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وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتأكيد الترتيب التصنيفي الدقيق للعينة، يشتبه الباحثون في أنها تمثل نوعا جديدا منفصلا من Bathynomus، وأطلقوا عليها اسم B. yucatanensis.

وربما تم التغاضي عن الأنواع الجديدة حتى الآن لأن عدد الأشواك الموجودة على ذيلها يطابق تلك الموجودة في B. giganteus. وحتى الآن، كان يُعتقد أن هذه هي النقطة الرئيسية للتمييز بين الأنواع.

ويقول الباحثون أيضا إن عينات أخرى من بحر الصين الجنوبي تم تصنيفها خطأ على أنها B. kensleyi، في حين أظهرت التحليلات الجزيئية والصرفية أنها في الواقع B. jamesi.

وكتب معدو التحليل: "من الواضح بشكل متزايد أن أنواع Bathynomus قد تكون متشابهة للغاية في المظهر العام، كما أن هناك تاريخا طويلا من الخطأ في التعرف على الأنواع في الجنس".

وصنف العلماء حوالي 20 نوعا من الكائنات الحية التي تنتمي إلى جنس Bathynomus.

وفي حين أن هذه الحيوانات المائية قد تبدو مشابهة لقمل الخشب الأرضي العملاق، إلا أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بسرطان البحر والجمبري والكركند.

ومع ذلك، بالمقارنة مع أقاربها، لا نعرف شيئا تقريبا عن متماثلات الأرجل العملاقة. وما نعرفه يشير إلى أنها مجهزة جيدا للتعامل مع أحداث الانقراض الكبرى. وفي بعض الأحيان، يمكنها العيش بدون طعام لسنوات.

وربما يكون هذا ضروريا في العمق، حيث تكون العناصر الغذائية نادرة وتتنافس بشدة.

وفي عام 2019، عندما ألقى الباحثون جثة تمساح في خليج المكسيك، استغرق الأمر يوما واحدا لقوة من Bathynomus العملاقة لتتناول الوجبة.

وبينما قد يبدو التمساح في غير مكانه في المحيط، فمن الشائع أن تنجرف جثته في خليج المكسيك عبر الأنهار أو العواصف.

وخلصت الورقة البحثية الجديدة إلى أن "B. giganteus هي بالفعل أقرب الأنواع إلى B. yucatanensis. ويشير هذا إلى أن النوعين من المحتمل أن يكون لهما سلف مشترك. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك أيضا نوع آخر غير مكتشف من نوع Bathynomus spp. في غرب المحيط الأطلسي الاستوائي".

ونُشرت الدراسة في مجلة التاريخ الطبيعي Natural History.

المصدر: ساينس ألرت