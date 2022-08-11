روسيا تحدّث زوارق Raptor الحربية السريعة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع لتطوير وتحديث زوارق Raptor الحربية السريعة.

وأشار بيان صادر عن مصنع Pella الروسي لبناء السفن "أن الخبراء في المصنع قد بدأوا العمل على مشروع جديد لتحديث وتطوير زوارق Raptor التي صنعتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 031160".

وتبعا للبيان فإن الخبراء في المصنع سيأخذون بعين الاعتبار نتائج استخدام هذه القوارب في سلاح البحرية الروسي، وستتم دراسة المشروع لتزويد هذه القوارب بأنظمة حماية أكثر فعالية، وتطوير قدراتها القتالية، فضلا عن تجهيزها بمعدات روسية الصنع بالكامل للاستغناء عن المعدات الأجنبية".

وتعتبر قوارب Raptor من بين أسرع القوارب العسكرية في الأسطول الروسي، فهي قادرة على الإبحار بسرعة تصل إلى 50 عقدة بحرية، ويمكنها القيام بمختلف المهمات في فرق خفر السواحل مثل مهمات المراقبة والحراسة ومهمات الإنقاذ، ودعم السفن والمركبات البحرية الصديقة.

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ويمكن لهذه القوارب العمل في مختلف الظروف الجوية والمناخية، فضلا عن أنها قادرة على نقل 20 فردا من أفراد القوات الخاصة البحرية بعتادهم الكامل إلى مناطق تبعد عن قواعدهم البحرية مسافة 100 ميل، ويمكنها العمل في البحار والمحيطات وكذلك الأنهار ومختلف المسطحات المائية.

وتم تسليحها برشاشي "بيتشينيغ" من عيار 7.62 ملم، ورشاشات "كورد" من عيار 14.5 ملم، يمكن التحكم بها عن بعد، كما جرى تصفيحها بطبقات خاصة مضادة للأعيرة النارية 7.62 ملم.

المصدر: سلاح روسيا