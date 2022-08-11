الروس يستخدمون في منطقة دونباس بندقية مضادة للدرونات

تسلم الجنود الروس في منطقة دونباس 4 بنادق كهرومغناطيسية مضادة للدرونات.

وتسمح تلك الأجهزة التي أطلق عليها "ستوبور" بمكافحة الطائرات والمروحيات المسيّرة على مسافة حتى 2000 متر.

كما أفاد المكتب الصحفي لجيش جمهورية لوغانسك الشعبية فإن البنادق المضادة للدرونات ستزيد من قدرة وحداته على إسكات الطائرات المسيّرة للعدو في الحد الأمامي للمجابهة.

وقال المكتب إن الأجهزة الإلكترونية أهداها رجال الأعمال من مدينة روستوف الروسية كمساعدة للمحاربين في جيش لوغانسك.

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ويقوم مبدأ عمل البنادق الإلكترونية على الاستفادة من الخوارزميات الداخلية للدرون نفسه حيث يتم تحويل الطائرة المسيّرة من نظام "التحكم" أو"التحليق في المسار" إلى نظام "الهبوط" أو "العودة إلى موقع الإطلاق".

وبلغ مدى عمل البندقية الإلكترونية 2000 متر. ويتم تزويدها بجهاز التصويب البصري الثنائي مع لوحة "بيكاتيني" حيث يركب مصباح وجهاز الرؤية الليلية.

وزن البندقية 12.2 كلغ، وتعمل ضمن مجال الترددات من 430 إلى 6870 هرتس. وتتراوح القدرة التي يتم إشعاعها بين 5 و40 واطا. ولا يقل وقت عمل البندقية عن ساعة واحدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا