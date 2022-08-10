الجيش الأوكراني يبدأ في استخدام الصواريخ المضادة للرادارات أمريكية الصنع

تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية صواريخ HARM AGM-88 المضادة للرادارات من تصنيع الولايات المتحدة.

وذلك في منطقة العملية العسكرية الخاصة حيث اكتشف حطام أحد تلك الصواريخ التي تتضمن شفراتها رموز BSU-60 A/B الخاصة بها.

وتوقع الخبراء أن صاروخا تم إسقاطه بالصواريخ الروسية بعد إطلاقه بطائرة حربية أو منصة برية أوكرانية.

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ويشار إلى أن وسائل الإعلام أكدت نهاية يوليو الماضي حقائق توريد تلك الأسلحة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، بينما لم يؤكد البنتاغون رسميا أمر توريدها.

يذكر أن HARM AGM-88 تستخدمها الطائرات الحربية الأمريكية F-15E Strike Eagle وF-16 Fighting Falcon و F/A-18 Hornet والطائرات الأوروبية Panavia Tornado. لكن يبدو أن تلك الصواريخ تم إطلاقها في أوكرانيا من منصات برية.

وأعاد بعض الخبراء إلى الأذهان استخدام الجيش الإسرائيلي للصواريخ المضادة للرادارات التابعة للجيل السابق AGM-78 Standard ARM بواسطة عربات ثلاثية المحاور " М35" نهاية السبعينيات.

جدير بالذكر أن صواريخ AGM-88 دخلت الخدمة عام 1983 حين استخدمت لتدمير الرادارات الأرضية ومنظومات الدفاع الجوية البحرية. وعند ذلك تستطيع الصواريخ استذكار موقع الرادار حتى إذا توقف عن العمل.

ويبلغ وزن صاروخ AGM-88 المضاد للرادار 361 كلغ، بما فيه وزن رأسه القتالية 66 كلغ، طوله 4.17 متر، قطره 0.25 متر، سرعته 2280 كلم/ساعة.

وفي حال استخدام الصاروخ من الطائرة يبلغ مدى عمله 150 كلم، وفي حال استخدامه من منصة برية لا يزيد مدى عمله عن 20 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا