إنجلترا.. العثور في مزرعة على كنز متحجر يعود للعصر الجوراسي

عثر علماء الحفريات في مزرعة بمقاطعة غلوسيسترشاير الإنجليزية، على حفريات محفوظة بصورة جيدة لحيوانات بحرية عمرها حوالي 183 مليون عام.

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ويشير علماء الحفريات، إلى أنهم عثروا في هذه المزرعة على العشرات من الحيوانات البحرية المتحجرة التي تعود إلى العصر الجوراسي- الزواحف البحرية وبقايا الأسماك والحبار والحشرات النادرة وغيرها، يبدو أنها تجمدت مع مرور الوقت، وهي محفوظة بحالة جيدة في كتل جيرية ثلاثية الأبعاد.

وتجدر الإشارة، إلى أن الكتل في الجيولوجيا هي رواسب كثيفة مندمجة، وهي مثل الكبسولة، التي تغلف نواة معينة. والنواة في هذه الحالة، هي أحافير الحيوانات القديمة.

ويشير الباحثون، إلى أن اكتشاف هذه الأحافير يسمح بجمع ودراسة أحافير بقايا الحيوانات التي عاشت في أعماق البحر الجوراسي، الذي أصبح حاليا مرعى للأبقار الإنجليزية.

ويضيف الباحثون، إن مثل هذه الأحافير نادرة في المناطق الداخلية لبريطانيا. لذلك فإن العينات التي حصلوا عليها ستكون أساسا لدراسات بحثية جديدة تستمر سنوات عديدة مقبلة.

المصدر: فيستي. رو