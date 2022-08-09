"روستيخ" تضاعف إنتاجها من المواد المخصصة لصناعة الشرائح الإلكترونية

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أنها تعمل على مضاعفة إنتاجها من المواد التي تدخل في صناعة مكونات الشرائح الإلكترونية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "شركة روماشين التابعة لمؤسستنا ستضاعف ثلاث مرات تقريبا إنتاج المكون الرئيسي الذي يدخل في صناعة الشرائح الإلكترونية المخصصة لإلكترونيات الاتصالات اللاسلكية، هذا المكون المصنوع من الزجاج والسيراميك سيساعد في تغطية احتياجات الصناعة الروسية للشرائح الإلكترونية للاستغناء عن الشرائح المستوردة".

وأضاف البيان "المكونات التي نصنعها هي مواد عالية القوة، يتم الحصول عليها نتيجة بلورة جزيئات الزجاج بكميات كبيرة، هذه المواد مصممة للاستخدام في الإلكترونيات الدقيقة والشرائح المخصصة للمعدات الإلكترونية المختلفة، جودة هذه المواد ستؤثر بشكل مباشر على عمر خدمة المنتجات الإلكترونية".

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وأشار البيان إلى "أن السمة الرئيسية للركائز الزجاجية التي تنتجها الشركة هي نقاء أسطحها، فهي مطابقة لمواصفات Rz-0.024، وإذا لزم الأمر فإن روستيخ والشركات التابعة لها ستكون قادرة على إنتاج 100 ألف ركيزة في العام لتغطية احتياجات الصناعة الروسية".

ومن جهته قال أندريه سيلكين رئيس شركة "روماشين" التابعة لـ "روستيخ": "خصائص ركائزنا الزجاجية تشمل النقاوة والمتانة والمقاومة الحرارية الممتازة وغيرها من المتطلبات القياسية، قمنا هذا العام بتزويد مصنعي الإلكترونيات في روسيا بالعديد من العناصر المحلية الصنع، وفي النصف الأول من العام الجاري صنعت شركتنا حوالي 20 ألف منتج من الشرائح والركائز الزجاجية، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، إجمالاً وبحلول نهاية العام سنقوم بتزويد العملاء بحوالي 75000 ركيزة من الزجاج والسيراميك".

المصدر: سلاح روسيا