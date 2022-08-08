الروس يخططون للحصول على نسل من بقرة معدلة وراثيا

يخطط العلماء الروس في مركز الأورال للبحوث العلمية الزراعية لإجراء تجربة رامية إلى الحصول على نسل من أول بقرة معدلة وراثيا.

صرحت بذلك لوكالة "تاس" الروسية الباحثة في المركز د. أنا كريفونوغوفا.

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يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في يناير الماضي بإنماء أول عجل معدّل وراثيا. ومن أجل تحقيق ذلك ابتكر العلماء في مركز الأورال تكنولوجيا تسمح بتغيير جينوم البقرة على مستوى خلية واحدة.

ولهذا الغرض تم عزل جين من شأنه تطوير مرض سرطان الدم لدى العجل المذكور، مع العلم أن سرطان الدم يعد من أكثر الأمراض المعدية شيوعا لدى الماشية.

وقالت الباحثة:" إن العجل، وهي أنثى، تتمتع بصحة جيدة وتنمو جيدا، وكل شيء على ما يرام لديها في الوقت الحالي، ونحن نراقبها فقط. وإذا سارت الأمور على ما يرام، سنحاول الحصول على نسل. وسنقوم بتقييم تطور تلك العملية، وكيفية تأثير الجينوم على القدرات الإنجابية، ودعنا نرى كمية الحليب الذي ستقدمه وجودته. ومن السابق للأوان الحديث الآن عن ذلك لأن سنها يقل عن عام واحد.

وقال رئيس المركز دكتور العلوم الزراعية، نيكيتا زيزين: "نحن نعمل الآن على تطوير تكنولوجيا تعديل جينوم الماشية. ونسعى لتحقيق ثلاثة أهداف – وهي إنماء حيوان بلا قرون يقاوم سرطان الدم، ويعطي حليبا لا يثير حساسية".

يذكر أن مركز الأورال الفدرالي للبحوث الزراعية التابع لفرع الأورال في أكاديمية العلوم الروسية تم إنشاؤه لتطوير المبادئ والتكنولوجيات الأساسية في تربية المحاصيل والحيوانات من أجل تزويد السكان بمنتجات عالية الجودة من خلال الموارد الطبيعية المتجددة وتقنيات دعم الحياة وحماية صحة الإنسان والحيوان.

المصدر: تاس