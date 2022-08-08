شاهد فعالية منظومة "أوسا" للدفاع الجوي في مكافحة الدرونات الأوكرانية (فيديو)

أظهرت منظومات "أوسا" الروسية للدفاع الجوي نتائج ممتازة في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ودمّرت 115 هدفا جويا.

بما فيه طائرات "بيرقدار تي بي 2" المسيّرة تركية الصنع، وذلك على الرغم من أن "أوسا" تم تصميمها في الاتحاد السوفيتي. أعلن ذلك ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية. واتضح الأمر بعد التعرف على حطام درونات "بيرقدار" في ميدان القتال.

وتحوّلت المنظومة إلى "قاتل حقيقي" لطائرات "بيرقدار" المسيّرة.

وقال بيان نشره موقع وزارة الدفاع الروسية إن منظومات "أوسا" قصيرة المدى المضادة للجو استطاعت تدمير 115 هدفا جويا تم التعرف على بعضها كطائرات "بيرقدار – تي بي 2" تركية الصنع.

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وأضاف البيان أن العملية العسكرية الخاصة أكّدت أن منظومات "أوسا" الروسية للدفاع الجوي تقوم ايضا بإسقاط الدرونات التابعة لبلدان أخرى.

وقد نشرت وزارة الدفاع تقرير فيديو عن عمل طواقم منظومات "أوسا" التابعة للواء مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ حيث قال أفراد الدفاع الجوي إن هدفا كبير الحجم تم إسقاطه وهناك حطام ناتجة عن تدميره.

وتقوم تلك المنظومات يوميا بتغطية عمل الوحدات العسكرية الروسية، ويستخدمها الجيش الروسي لحماية القوات أثناء قيامها بالمسير وعبور الموانع المائية والدفاع عن مواقع المدفعية.

يذكر أن مدى عمل المنظومة يتراوح بين 1500 و10000 متر. وأنها تحمل 4 صواريخ من طراز 9М33. طاقمها 4 أفراد، سرعة سيرها على الطريق المعبّدة 70 كلم، قوة محركها 300 حصان.

المصدر: لايف