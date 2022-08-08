"روس تيخ" تبتكر منظومة لحماية الطائرات المدنية من الطيور

ابتكر خبراء شركة "روس تيخ" منظومة لحماية طائرات الركاب المدنية من الطيور.





ويشير بيان الشركة، إلى أن منظومة Orni التي ابتكرها الخبراء لحماية الطائرات المدنيةـ يمكنها كشف وتتبع طيران حتى 100 طير على مسافة 21 كيلومترا.

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ويضيف البيان، اجتازت هذه المنظومة الاختبارات التجريبية اللازمة بنجاح في مطار بولكوفو في مدينة بطرسبورغ. وتتكون هذ المنظومة من رادار للكشف والتتبع مجهز بواحد إلى أربعة محددات مترابطة للمواقع، وكذلك منظومة فرعية صوتية واشعاعية لإخافة الطيور الموجودة في منطقة الطيران. وهذه المنظومة لا تؤثر في عمل الأجهزة الأخرى الموجودة في الطائرات والمطارات.

وقد زودت المنظومة ببرنامج يسجل جميع رحلات الطيور، ويتحكم بعمل الأجهزة الأخرى ويتبادل المعلومات مع هيئات المطارات بصورة أوتوماتيكية.

و يقول أندريه سوروكين، المدير التجاري في معهد "فيكتور" للبحوث، وفقا لبيانات منظمة الطيران المدني الدولي، يحدث في العالم سنويا أكثر من 5000 اصطدام بالطيور في الجو. وفي نصف الحالات تقريبا تدخل الطيور في المحرك، ما يتطلب عودة الطائرة إلى المطار. أما المنظومة الجديدة فتتبع الطيور التي تحلق بالقرب من المطار بدقة عالية وتخيفها أثناء إقلاع الطائرات وهبوطها.

المصدر: نوفوستي