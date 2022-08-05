بريطانيا تطور سفنا حربية من جيل جديد

أعلن موقع Naval Today المتخصص بالشؤون العسكرية أن بريطانيا تطور فرقاطات عسكرية جديدة من فئة Type-26، وستنزل أولها المياه العام الجاري.

وأشار تقرير صادر عن شركة BAE Systems البريطانية إلى أن المصنع التابع لها في منطقة غوفان يعمل حاليا على تطوير 3 فرقاطات حربية جديدة من فئة Type-26، وأول فرقاطة من هذا النوع "غالسكو" ستنزل المياه قبل نهاية العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن "غلاسكو" بعد إنزالها المياه ستنقل إلى حوض بريطاني آخر لبناء السفن، أما السفينة الثانية من فئة Type-26 فتم تصنيع 50% من هيكلها تقريبا، ويجري العمل على تصنيع السفينة الثالثة.

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وكانت BAE Systems قد وقعت عام 2017 عقودا بقيمة 3.7 مليار جنيه إسترليني لبناء 3 فرقاطات عسكرية للجيش البريطاني من فئة Type-26 الجديدة، كما يتوقع أن تحصل على طلبيات لبناء 3 سفن أخرى من هذا النوع قبل نهاية العقد الحالي.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Type-26 الجديدة 150 مترا، وعرضها 21 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 8000 طن، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 26 عقدة بحرية، وقطع 7000 ميل بحري في كل مهمة.

وستحصل سفينة "غلاسكو" الجديدة على منظومات متطورة للاستطلاع، ومنظومات صواريخ Sea Ceptor، وصواريخ "توماهوك" المجنحة، ومدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات من عيار 20 و30 ملم، ومنصات لحمل المروحيات البحرية.

المصدر: سلاح روسيا