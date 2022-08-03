دراسة: مياه الأمطار تحمل كميات من "المواد الكيميائية " المرتبطة بالسرطان

توصلت دراسة إلى أن مياه الأمطار في كل مكان على الأرض تحتوي على مستويات خطيرة من "مواد كيميائية أبدية" من صنع الإنسان مرتبطة بالسرطان وأمراض أخرى.

المواد المشبعة بالفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل (PFAS) لها استخدامات عديدة، بما في ذلك رغاوي مكافحة الحرائق والطلاءات غير اللاصقة في المقالي والمنسوجات.

يُعتقد أنها تدخل إلى البيئة من خلال الانبعاثات الصناعية والنقل من التعبئة والتغليف، ومياه الصرف الصحي والتبخر من الرغاوي.

أجرى باحثون من جامعة ستوكهولم و ETH في زيورخ عملا مختبريا وميدانيا على وجود ونقل PFAS على مدار العقد الماضي.

يزعمون أنه يمكن العثور عليها في مياه الأمطار والثلوج حتى في الأماكن النائية على وجه الأرض، مثل القارة القطبية الجنوبية والتبت.

تم ربط المواد الكيميائية المفلورة بمجموعة واسعة من مخاوف صحة الإنسان بما في ذلك السرطان واضطرابات الجهاز المناعي والسمنة وقضايا الخصوبة.

اكتشف الباحثون PFAS في مياه الأمطار والثلج حتى في أكثر المواقع النائية على الأرض، مثل القارة القطبية الجنوبية.

وتُعرف PFAS باسم "المواد الكيميائية إلى الأبد '' بسبب ثباتها الشديد في البيئة وبعضها يستغرق أكثر من ألف عام حتى يتحلل.

بدأت شركة المواد الكيميائية الرئيسية 3M في تصنيع العضوين الأكثر شهرة في عائلة PFAS ، PFOS و PFOA ، في الخمسينيات من القرن الماضي.

أثبتت العديد من الاختبارات العلمية على مدى العقود الماضية أن المواد الكيميائية تسببت في مشاكل صحية متعددة، وبحلول عام 2002، تخلصت شركة 3M تدريجيا منها إلى حد كبير.

على مدار العشرين عاما الماضية، استمرت المعرفة بسمية PFAS في الزيادة وبالتالي انخفضت القيم الإرشادية لـ PFAS في مياه الشرب والمياه السطحية والتربة.

تنصح وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) الآن بتركيز آمن من حمض بيرفلورو الأوكتانويك (PFOA) يبلغ 0.004 نانوجرام لكل لتر (نانوغرام / لتر)، وتنص معايير الجودة البيئية للاتحاد الأوروبي على أن سلفونات الأوكتين المشبعة بالفلور يجب أن تكون 0.65 نانوغرام / لتر، بينما تقترح وكالة حماية البيئة الأمريكية 0.020 نانوغرام / لتر لسلفونات الأوكتين المشبعة بالفلور والمبادئ التوجيهية الدنماركية لمياه الشرب لأربعة PFAAs (PFOA + PFNA + PFHxS + PFOS) هي 2 نانوغرام / لتر.

وجد الباحثون أن مستويات بعض PFAS الضارة في الغلاف الجوي لا تنخفض بشكل ملحوظ، هذا بسبب وقت تدهورها وكذلك العمليات الطبيعية التي تعيدها باستمرار إلى الغلاف الجوي من البيئة السطحية.

قال البروفيسور إيان كوزينز المؤلف الرئيسي للدراسة:" انخفضت القيمة الإرشادية لمياه الشرب لمادة واحدة معروفة في فئة PFAS ، وهي حمض البيرفلوروكتانويك المسبب للسرطان (PFOA) ، بمقدار37.5 مليون مرة في الولايات المتحدة".

استنادا إلى أحدث الإرشادات الأمريكية بشأن حمض بيرفلورو الأوكتانويك (PFOA) في مياه الشرب، سيتم الحكم على مياه الأمطار في كل مكان بأنها غير آمنة للشرب.

قادت النتائج التي نُشرت في مجلة Environmental Science & Technology المؤلفين إلى استنتاج أنه تم تجاوز "حدود كوكبية" لا يوجد مكان على الأرض يستطيع فيه المرء تجنب المواد.

لذلك يقترح الباحثون تقليل انبعاثات PFAS بسرعة، حيث أن المواد الكيميائية لديها قابلية عكسية ضعيفة.

قال المؤلف المشارك للدراسة البروفيسور مارتن شيرينجر: "ستؤدي المثابرة الشديدة والدورة العالمية المستمرة لبعض PFAS إلى استمرار تجاوز المبادئ التوجيهية".

المصدر: ديلي ميل