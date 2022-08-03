روسيا.. العثور على خاتم بنقش صورة أثينا

أعلن المكتب الإعلامي لمتحف كوليكوفو، أن علماء الآثار عثرو ا خلال دراستهم لمستوطنة تعود للقرن الرابع عشر قريبة من ميدان كوليكوفو، على خاتم نقشت عليه صورة أثينا، عمره حوالي 200 عام.

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وجاء في بيان المكتب، "عثر علماء الآثار بصورة عفوية على خاتم غير اعتيادي بحالة جيدة، عليه صورة أثينا، آلهة الحكمة والقوة والحرب وحامية المدينة عند الإغريق".

وتجدر الإشارة، إلى أن عمليات الحفر تجري في منطقة تعود في القرن التاسع عشر لعائلة الأمير غوليتسين. ويعتقد علماء الآثار أن أحد أفراد هذه العائلة فقد هذا الخاتم.

ويقول أندريه نعوموف، رئيس البعثة العلمية، "هذا الخاتم لا يعود للفترة التاريخية التي ندرسها، ونعتقد أنه يعود للقرن التاسع عشر".

المصدر: tass