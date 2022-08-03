إسرائيل تطور رادارات جديدة للسفن والزوارق الحربية

ذكر موقع janes المتخصص بالشؤون العسكرية أن الخبراء في إسرائيل يعملون على مشروع جديد لتطوير رادارات للسفن والزوارق الحربية.

وجاء في منشور على الموقع "قررت شركة Israel Aerospace Industries توسيع مجموعة الرادارات البحرية التي تطورها، وبدأت بالعمل على مشروع رادارات جديدة للسفن والزوارق الحربية".

وأضاف المنشور "رادار STAR-X 3D الجديد الذي تطوره الشركة هو رادار رقمي ثلاثي الأبعاد يعمل في نطاقات (X) القريبة والمتوسطة المدة، والتي تتراوح ما بين 8 و12 غيغاهيرتز، ويوفر المراقبة المتزامنة للأهداف المعادية البحرية والجوية".

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وتشمل الخائص التقنية للرادار تبعا للموقع نطاقا فعالا أقصى يصل إلى 150 كلم، وقدرات للكشف عن الصواريخ الهجومية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة وعلى مدى يزيد عن 25 كلم، وقدرة على اكتشاف المقاتلات الهجومية على مسافات تصل إلى 60 كلم، كما بإمكانه تتبع أكثر من 1000 هدف، ويزن نحو 350 كلغ.

ومن المفترض أن يستعمل الرادار الجديد في السفن والقوارب الحربية التي تستخدم لحماية الشواطئ والمياه الإقليمية وعمليات البحث والإنقاذ والمهام العسكرية.

المصدر: سلاح روسيا