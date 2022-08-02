كيف يمكن للسان البشري أن يساعد المكفوفين في "رؤية" العالم؟!

من الواضح أن اللسان يتيح لنا الوصول إلى عالم الذوق الرائع، ولكن أكثر من ذلك، فهو يتمتع بحساسية أكبر للمس من الإصبع.

وبدونه، لا يمكننا التحدث أو الغناء أو التنفس بكفاءة أو ابتلاع المشروبات اللذيذة.

وتبحث دراسة مايك ريتشاردسون، باحث مشارك في علم النفس بجامعة باث، الجديدة في كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذا العضو - ربما كواجهة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية على التنقل وحتى ممارسة الرياضة.

ويعد بحثه جزءا من مجال يُعرف باسم "الاستبدال الحسي"، وهو فرع من العلوم متعددة التخصصات التي تجمع بين علم النفس وعلم الأعصاب وعلوم الكمبيوتر والهندسة لتطوير "أجهزة استبدال حسية" (تُعرف باسم محركات أقراص الحالة الصلبة).

وتعمل محركات الأقراص ذات الحالة الثابتة على تحويل المعلومات الحسية من حاسة إلى أخرى. وعلى سبيل المثال، إذا كان الجهاز مصمما لشخص يعاني من إعاقة بصرية، فهذا يعني عادة تحويل المعلومات المرئية من تغذية فيديو إلى صوت أو لمس.

ويعد BrainPort، الذي تم تطويره لأول مرة في عام 1998، أحد هذه التقنيات. ويقوم بتحويل تدفق الفيديو الخاص بالكاميرا إلى أنماط متحركة من التحفيز الكهربائي على سطح اللسان.

ويتكون "عرض اللسان" (جهاز صغير على شكل مصاصة) من 400 قطب كهربائي صغير، مع كل قطب كهربائي يتوافق مع بكسل من تغذية فيديو الكاميرا. إنه ينشئ عرضا باللمس منخفض الدقة على اللسان يطابق إخراج الكاميرا.

ويمكن استخدام هذه التقنية لمساعدة ضحايا السكتة الدماغية في الحفاظ على إحساسهم بالتوازن. وفي عام 2015، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدامه كمساعدات للمكفوفين.

وفي حين أن BrainPort كان موجودا منذ سنوات، إلا أنه لم يشهد الكثير من الامتصاص في العالم الحقيقي، على الرغم من كونه أرخص بعشر مرات من زرع الشبكية. واستخدم BrainPort لاختبار كيفية عمل الانتباه البشري على سطح اللسان، لمعرفة ما إذا كانت الاختلافات في الإدراك هي السبب في ذلك.

وفي أبحاث علم النفس، هناك طريقة شهيرة لاختبار الانتباه، تسمى نموذج Posner Cueing، سميت على اسم عالم النفس الأمريكي مايك بوسنر، الذي طورها في الثمانينيات لقياس الانتباه البصري.

ويشير الانتباه إلى مجموعة العمليات التي تنقل الأشياء من البيئة إلى وعينا الواعي. ووجد بوسنر أنه يمكن جذب انتباهنا من خلال المحفزات البصرية.

إقرأ المزيد

وإذا رأينا لفترة وجيزة شيئا ما يتحرك من زاوية أعيننا، فإن الانتباه يركز على تلك المنطقة. وربما تطورنا بهذه الطريقة لنتفاعل بسرعة مع الثعابين الخطيرة الكامنة حول الزوايا وفي حواف مجال رؤيتنا.

وتحدث هذه العملية أيضا بين الحواس. وإذا سبق لك الجلوس في حديقة في الصيف وسمعت صوت دبور مخيف في أذن واحدة، فإن انتباهك ينجذب بسرعة إلى هذا الجانب من جسمك.

ويجذب صوت الدبور انتباهك السمعي إلى الموقع العام للدبور الذي يحتمل أن يكون قادما حتى يتمكن الدماغ من تخصيص الانتباه البصري بسرعة لتحديد الموقع الدقيق للدبور، والانتباه اللمسي لسرعة الضرب أو الابتعاد عن الدبور.

وهذا ما نسميه الانتباه "عبر الوسائط" (الرؤية هي أحد أنماط الإحساس والصوت الآخر): الأشياء التي تظهر بمعنى ما يمكن أن تؤثر على الحواس الأخرى.

وطور الباحثون نوعا مختلفا من نموذج Posner Cueing لمعرفة ما إذا كان بإمكان الدماغ تخصيص الانتباه عن طريق اللمس على سطح اللسان بنفس طريقة اليدين أو أنماط الانتباه الأخرى. ونعلم الكثير عن الانتباه البصري، والانتباه اللمسي على اليدين وأجزاء الجسم الأخرى، لكن ليس لدينا أي فكرة عما إذا كانت هذه المعرفة تترجم إلى اللسان.

وهذا مهم لأن BrainPort تم تصميمه وبناؤه وبيعه لمساعدة الناس على "الرؤية" من خلال ألسنتهم. لكن علينا أن نفهم ما إذا كانت "الرؤية" باللسان هي نفسها الرؤية بالعينين.

ويستجيب اللسان للمعلومات المدونة بنفس الطريقة تقريبا مثل اليدين أو الرؤية، ولكن على الرغم من حساسية اللسان المذهلة، فإن عمليات الانتباه محدودة بعض الشيء مقارنة بالحواس الأخرى. ومن السهل جدا تحفيز اللسان بشكل مفرط - ما يتسبب في زيادة الحمل الحسي الذي يمكن أن يجعل من الصعب الشعور بما يحدث.

ووجد أيضا أن عمليات الانتباه على اللسان يمكن أن تتأثر بالصوت. وعلى سبيل المثال، إذا سمع مستخدم BrainPort صوتا على اليسار، فيمكنه بسهولة التعرف على المعلومات الموجودة على الجانب الأيسر من لسانه. ويمكن أن يساعد ذلك في توجيه الانتباه وتقليل الحمل الزائد الحسي باستخدام BrainPort إذا تم إقرانه بواجهة سمعية.

وفيما يتعلق باستخدام BrainPort في العالم الحقيقي، فإن هذا يترجم إلى إدارة تعقيد المعلومات المرئية التي يتم استبدالها، وإذا أمكن، استخدم معنى آخر للمساعدة في مشاركة بعض الحمل الحسي.

وقد يكون استخدام BrainPort في عزلة مفرطة في التحفيز لتوفير معلومات موثوقة ويمكن تحسينها باستخدام تقنيات مساعدة أخرى إلى جانب vOICe.

وتستخدم هذه النتائج لتطوير جهاز لمساعدة متسلقي الصخور الذين يعانون من إعاقات بصرية على التنقل أثناء التسلق.

ولمنع الحمل الزائد للمعلومات، يستخدم التعلم الآلي لتحديد مواقع التسلق وتصفية المعلومات الأقل صلة. وتستكشف أيضا إمكانية استخدام الصوت للإشارة إلى المكان الذي قد يكون فيه التعليق التالي، ثم التعليقات على اللسان لتحديد مكان التعليق بدقة.

ومع بعض التعديلات، قد تصبح هذه التقنية في النهاية أداة أكثر موثوقية لمساعدة المكفوفين أو الصم أو على التنقل. وقد يساعد أيضا الأشخاص المصابين بشلل نصفي، غير القادرين على استخدام أيديهم أو التنقل أو التواصل بشكل أكثر كفاءة.

المصدر: ساينس ألرت