العقوبات الغربية لم تؤثر في إنتاج صواريخ "براهموس" المجنحة

أعلن أتول دينكار راني، رئيس "Brahmos Aerospace"، أنه لا توجد أي مشكلات في إنتاج صواريخ "براهموس" المجنحة خلال 15 سنة المقبلة.



ويشير أتول دينكار راني في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن العقوبات الغربية لم تؤثر في عمل وإنتاج المشروع الروسي - الهندي المشترك "Brahmos Aerospace ".

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ويقول، "العقوبات ضد روسيا لم تؤثر فينا. لذلك لم نواجه أي صعوبات. ولكن كما نعلم هناك بعض العقبات التي تمنعنا من زيادة السرعة. ولكننا مع ذلك تمكنا من تجاوزها جميعا".

ويضيف، "عندما فرض الغرب العقوبات على روسيا الخاصة بالقيود على المدفوعات بالدولار ، كنا قد حللنا هذه القضية قبل فرضها. لأنه لا تنسوا أن الولايات المتحدة والغرب فرضوا عقوبات منذ زمن بعيد على روسيا، بعد انضمام شبه جزيرة القرم. لقد تعامل براهموس مع جميع الصعوبات التي نشأت".

ويقول، "لا أرى أي مشكلات في إنتاج صواريخ "براهموس" المجنحة خلال 15 عاما المقبلة".

وصواريخ "براهموس" هي صواريح مجنحة فرط صوتية تنتجها مؤسسة Brahmos Aerospace الروسية - الهندية المشتركة. وقد جرى أول اختبار لهذه الصواريخ عام 2001. ودخلت نسخ مختلفة من هذه الصواريخ الخدمة الفعلية في القوات البرية و الجوية والبحرية الروسية والهندية. وأسم "براهموس" هو ناتج من دمج اسم نهر براهمابوترا الهندي ونهر موسكو الروسي .

ويذكر أن أول عقد لتصدير الصواريخ تم توقيعه مع الفلبين في يناير السنة الجارية بقيمة 375 مليون دولار، حيث ستحصل الفلبين بموجبه على ثلاث بطاريات من صواريخ "براهموس" خلال السنوات الثلاث المقبلة.

المصدر: tass