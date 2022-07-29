كوريا الجنوبية تنزل إلى المياه مدمرة بحرية من جيل جديد

أعلن موقع Naval News أن كوريا الجنوبية أنزلت مؤخرا مدمرة بحرية من جيل جديد، طورتها لصالح جيشها.

وقال منشور على الموقع "يوم الخميس 28 يوليو الجاري انزلت شركة Hyundai Heavy Industries إلى المياه سفينة من نوع KDX-III من الفئة الثانية الجديدة Batch 2، طورتها لصالح سلاح البحرية الكوري الجنوبي".

وأشار الموقع إلى أن السفينة طوّرت في إطار عقود كانت وقعتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مع (HHI) عام 2019 بقيمة 565 مليون دولار، وفي إطار هذه العقود من المفترض أن يتم تسليم السفينة للجيش الكوري عام 2024، كما يفترض أن يتم تسليم سفينتين أخريين من هذا النوع عام 2026.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن KDX-III من فئة Batch 2 نحو 170 م، وعرضها 14 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 8300 طن، ويمكن لهذه السفن نقل طاقم مكون من 300 شخص، والحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، فضلا عن تسليحها بصواريخ K-SAAM المضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 127 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا