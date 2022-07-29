سلاح البحرية الهندي يتسلم حاملة طائرات محلية الصنع

أعلنت وكالة "تاس" الروسية أن سلاح البحرية الهندي تسلّم حاملة الطائرات "فيكرانت" التي طوّرت محليا لصالح جيش البلاد.

وقالت وكالة "تاس" الروسية "سلّمت شركة Cochin Shipyard Ltd سلاح البحرية الهندي حاملة الطائرات فيكرانت التي طوّرت محليا لصالح جيش البلاد، من المفترض أن تبدأ هذه السفينة عملها في الأسطول الهندي رسميا في أغسطس المقبل".

وتبعا لممثلي وزارة الدفاع الهندية فإن" دخول فيكرانت إلى الخدمة سيعمل على تقوية البحرية الهندية وتعزيز دورها في ضمان الأمن في المحيط الهندي".

وتزامنا مع الحصول على "فيكرانت" تسلّم سلاح البحرية الهندي أيضا أول مروحيتين متعددتي الوظائف من نوع MH-60 من الولايات المتحدة، واللتين ستستخدمان مع حاملة الطائرات الجديدة، إذ يفترض أن تحصل الهند على 24 مروحية من شركة Lockheed Martin الأمريكية بحلول عام 2025.

بدأت الهند بتطوير "فيكرانت"عام 2006 في حوض Cochin Shipyard Limited لبناء السفن، وأنزلتها للمياه أول مرة عام 2013، وكان من المفترض أن تسلم للجيش عام 2015 ، لكن العملية تأجلت عدة مرات لأسباب تقنية ومادية.

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يبلغ طول حاملة الطائرات هذه 262 مترا، وعرضها 62 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 39000 طن، ويمكنها الإبحار بسرعة 28 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 1645 شخصا، وحمل ما بين 36 و40 مقاتلة حربية، منها مقاتلات MiG-29K الروسية، فضلا عن المروحيات.

وتتسلح هذه السفينة بأربعة أنظمة مدفعية من عيار 76 ملم من تصميم Leonardo الإيطالية، وقاذفات لصواريخ Barak-1 وBarak-8 المضادة للأهداف الجوية، ومنظومات AK-630 الروسية المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا