تطوير ملصقات بالموجات فوق الصوتية يمكنها "رؤية" أعماق الجسم لمدة 48 ساعة مستمرة

ابتكر العلماء ملصقا بالموجات فوق الصوتية بحجم طابع بريدي، يلتصق بالجلد ويمكنه توفير صور للأعضاء الداخلية للجسم بشكل مستمر لمدة 48 ساعة.

ويتطلب التصوير بالموجات فوق الصوتية حاليا معدات ضخمة ومتخصصة متوفرة فقط في المستشفيات وعيادات الأطباء. لكن التصميم الجديد لمهندسي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) قد يجعل مثل هذه التكنولوجيا قابلة للارتداء ويمكن الوصول إليها مثل شراء ضمادات الجراح الطبية اللاصقة من الصيدلية.

An ultrasound sticker placed on the skin can give us a longer look inside the body and monitor organs changing over time https://t.co/QBHa6XHG60 — New Scientist (@newscientist) July 28, 2022

واختبر العلماء الملصقات على متطوعين يقومون بأنشطة مثل الجري وشرب السوائل.

وسمحت الموجات فوق الصوتية للفريق برؤية صور حية للأعضاء الداخلية، وتنعكس هذه الموجات فوق الصوتية للخلف لإنتاج الصور عالية الدقة لأعضاء الجسم.

In a new Science study, researchers introduce BAUS, a wearable ultrasound device that provides 48 hours of continuous imaging of diverse internal organs. The device could enable diagnostic and monitoring tools for various diseases.



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وقال تشونغ وانغ، طالب الدراسات العليا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "أدوات التصوير بالموجات فوق الصوتية التي يمكن ارتداؤها سيكون لها إمكانات هائلة في مستقبل التشخيص السريري. ومع ذلك، فإن الدقة ومدة التصوير لبقع الموجات فوق الصوتية الموجودة منخفضة نسبيا، ولا يمكنها تصوير الأعضاء العميقة".

وفي الدراسة، أجرى العلماء تطبيقا للملصقات على المتطوعين وأظهروا أن الأجهزة تنتج صورا حية عالية الدقة للأوعية الدموية الرئيسية والأعضاء الأعمق، مثل القلب والرئتين والمعدة.

وحافظت الملصقات على التصاق قوي والتقطت التغييرات في الأعضاء حيث كان الأشخاص يؤدون أنشطة مختلفة، بما في ذلك الجلوس والوقوف والركض وركوب الدراجات.

ويتطلب التصميم الحالي توصيل الملصقات بأدوات تترجم الموجات الصوتية المنعكسة إلى صور.

ويشير الفريق إلى أنه حتى في شكلها الحالي، يمكن أن يكون للملصقات تطبيقات فورية. على سبيل المثال، يمكن تطبيقها على المرضى في المستشفى، على غرار ملصقات EKG لمراقبة القلب، ويمكنها بشكل مستمر تصوير الأعضاء الداخلية دون الحاجة إلى فني لتثبيت المسبار في مكانه لفترات طويلة من الزمن.

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وإذا كان من الممكن جعل الملصقات تعمل لاسلكيا- وهو هدف يعمل الفريق حاليا على تحقيقه - فيمكن تحويل ملصقات الموجات فوق الصوتية إلى منتجات تصوير يمكن ارتداؤها يمكن للمرضى أخذها إلى المنزل من عيادة الطبيب أو حتى شراؤها من الصيدلية.

وفي حين أنه لا يُعرف بعد متى قد تكون هذه الإمكانية متوفرة، فقد تكون الصور من الملصقات قادرة على توفير بيانات التصوير التي يمكن للخبراء تفسيرها.

وقال كبير مؤلفي الدراسة شوانهاي شاو، أستاذ الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والبيئية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "نعمل على تطوير ملصقات تلتصق بمواقع مختلفة على الجسم، وستتواصل بالهاتف الجوال، حيث تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل الصور على الطلب".

وتابع: "أعتقد أننا فتحنا حقبة جديدة من التصوير القابل للارتداء: مع وجود القليل من البقع على جسمك، يمكنك رؤية أعضائك الداخلية".

ونشرت النتائج كاملة في مجلة Science.

المصدر: إندبندنت