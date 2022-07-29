العلماء يوضحون سبب ارتداء الفايكنغ فراء القندس

يعتقد العلماء أن الفايكنغ كانوا يرتدون فراء القندس لإظهار ثروتهم ومكانتهم الاجتماعية.



وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أنه وفقا لعلماء جامعة كوبنهاغن، كان الفايكنغ الدنماركيون رفيعو المستوى، يرتدون فرو القندس لاستعراض مكانتهم الاجتماعية.

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وكما هو معروف الدنمارك ليست موطنا لحيوانات القندس، لذلك كان ارتداء الفراء الغريب يشير بوضوح إلى الثروة والمكانة الاجتماعية.

وتقول الدكتورة لويزا أورستيد براندت، المشرفة على الدراسة، "كان ارتداء الفراء الغريب في عصر الفايكنغ، بالتأكيد تعبيرا مرئيا واضحا للثروة والمكانة الاجتماعية، تماما مثل الأزياء الراقية في العالم المعاصر".

وقد أظهر تحليل بقايا الحيوانات في مقبرة الأشخاص رفيعي المستوى الذين عاشوا في القرن العاشر، أن النورمانديين كانوا يرتدون ملابس مصنوعة من جلود حيوانات ابن عرس والسناجب.وهذا يدل على أن الفايكنغ كانوا يعرفون وظائف جلود الحيوانات المختلفة. كما قد يشير تنوع المواد المستوردة المستخدمة أيضًا، إلى أن النورمانديين سعوا لعرض جلود حصرية خاصة.

المصدر: نوفوستي