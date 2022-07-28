الكشف عن ذوبان كبير للجليد في غرينلاند على مدار ثلاثة أيام!

شهدت غرينلاند "ذوبانا متصاعدا'' من 15 إلى 17 يوليو، أدى إلى فقدان الغطاء الجليدي الضخم ما يكفي لملء 7.2 مليون حوض سباحة بحجم أولمبي.

والتقط الحدث الدرامي في صورة قمر صناعي تكشف كيف 18 مليار طن من الجريان السطحي الماء يغير المشهد تماما.

والتقط القمر الصناعي Copernicus التابع للاتحاد الأوروبي المشهد الناجم عن تغير المناخ والذي يُظهر مناطق من الفيروز وظلال مختلفة من اللون الأزرق، والتي تذوب المياه المتدفقة على طول سطح الأساس الذي يجب أن يكون لونه أبيض لأنه عادة ما يكون متجمدا.

وعلى الرغم من حدوث العديد من حالات الذوبان في السنوات السابقة، إلا أن الذوبان الأخير أكبر بمرتين من المعتاد ويحذر الخبراء من أنه ساهم بشكل كبير في زيادة مستوى سطح البحر العالمي.

وساهم ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند بحوالي نصف بوصة في ارتفاع مستوى سطح البحر على مدار الثلاثين عاما الماضية، ولكن إذا انصهر الهيكل الذي تبلغ مساحته 695000 ميل مربع بالكامل، فسيزيد من المستويات بمقدار 20 قدما، ما سيؤدي إلى إغراق العديد من السواحل في العالم.

وقال تيد سكامبوس، عالم الأبحاث البارز في مركز مراقبة وعلوم الأرض بجامعة كولورادو والمركز الوطني لبيانات الجليد والثلوج (NSIDC)، إن جزءا كبيرا من الذوبان كان بسبب تدفق الهواء الدافئ من أرخبيل القطب الشمالي الكندي.

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ويقع أرخبيل القطب الشمالي الكندي شمال البر الرئيسي الكندي القاري، والذي تعرض أيضا لموجة حارة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 60 درجة فهرنهايت.

ومع ذلك، رافقت الرياح الدافئة قبة عالية الضغط فوق غرينلاند، ما أدى إلى هدوء الرياح والسماء المشمسة - وكلاهما يزيد درجات الحرارة.

ووفقا للطقس والمناخ: "في يوليو، كان متوسط ​​درجات الحرارة القصوى خلال النهار باردا وتتراوح من 6 درجات مئوية (43 درجة فهرنهايت) في كاب توبين إلى 10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت) في أنغماغساليك. وتنخفض درجات الحرارة في الليل بشكل عام إلى 2 درجة مئوية (36 درجة فهرنهايت) في أنغماغساليك و0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) في كاب توبين. إنه أحد أكثر شهور السنة دفئا".

وتعرف صفيحة غرينلاند الجليدية بأنها ثاني أكبر كتلة من جليد المياه العذبة على هذا الكوكب، وتأتي في المرتبة الثانية بعد القارة القطبية الجنوبية.

وتم تسخين القطب الشمالي بسرعة بسبب تغير المناخ. وتظهر البيانات الأخيرة من أبريل أن هذه المنطقة يمكن أن ترتفع درجة حرارتها بسرعة تصل إلى أربعة أضعاف سرعة أي منطقة أخرى في العالم.

وبدأ ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند في عام 1990 وتسارع منذ عام 2000.

وفي 27 يوليو 2021، أفاد ماركو تيديسكو، عالم المناخ بجامعة كولومبيا، أن الغطاء الجليدي في غرينلاند فقد 8.5 مليار طن من الكتلة السطحية في يوم واحد، وهو ما يكفي لتغطية فلوريدا بوصتين من الماء.

ووجد الباحثون في مركز البحوث القطبية والبحرية، أن الغطاء الجليدي فقد 532 غيغا طن من الكتلة بشكل عام.

المصدر: ديلي ميل