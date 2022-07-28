كشف سر رأس مومياء مصرية في منزل طبيب بريطاني

درس العلماء رأس مومياء مصرية قديمة عثر عليها في علية منزل طبيب في مدينة كنت البريطانية.



وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أنه عثر على هذه الرأس خلال عمليات تنظيف المنزل بعد وفاة صاحبه.

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وبحسب الصحيفة أظهرت نتائج التصوير المقطعي، أن هذه الجمجمة تعود لإمرأة عاشت قبل حوالي 2000 عام. أسنانها مستهلكة كثيرا، ربما لأنها كانت تتبع نظاما غذائيا من الحبوب الخشنة، حيث كانت الحبوب عنصرا أساسيا عند المصريين القدماء.

وأظهر التصوير المقطعي أيضا، أن الدماغ غير موجود، وهذه كانت إحدى العمليات الرئيسية في تحنيط الموتى في مصر القديمة. ولكن اللسان بحالة جيدة وفي مكانه. كما اتضح أن هناك أنبوبة في فتحة الأنف اليسرى والقناة الشوكية، ولكن لم يحدد ما إذا كانت تعود إلى زمن مصر القديمة.

ولم يحدد الباحثون كيف وصلت هذه الرأس إلى منزل الطبيب البريطاني. ولكنهم يفترضون أنها جلبت من مصر في القرن التاسع عشر وانتقلت إليه كإرث عائلي.

وترتبط هذه الفرضية بظاهرة "امسيات الفتح" التي كانت شائعة في العصر الفيكتوري (فترة حكم الملكة فكتوريا)، حيث كان الضيوف يتابعون عملية كشف الجثث المحنطة.

المصدر: نوفوستي