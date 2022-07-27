قرغيزستان..اكتشاف مقبرة قديمة خلال إنشاء خط السكة الحديدية

اكتشف علماء الآثار في قرغيزستان خلال إنشاء خط للسكة الحديدية، مقبرة قديمة يعتقد أنها تعود للسكيثيين.



ويشير المكتب الإعلامي لمؤسسة السكك الحديدية القرغيزية، إلى أن هذه المقبرة القديمة التي اكتشفت خلال إنشاء الطريق، يعتقد أنها للسكيثيين.

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وجاء في بيان المكتب، "اكتشفت خلال إنشاء جزء خط سكك الحديد من باليكشي إلى كوتشكور، الذي يمر تحت سلسلة جبال بوز بارماك، مقبرة قديمة، حددها خبراء وزارة الثقافة والمعلومات والرياضة ورعاية الشباب، على أنها معالم أثرية تعود للتراث التاريخي والثقافي".

ووفقا للمكتب، تعهدت مؤسسة السكك الحديد بحماية هذه المعالم الأثرية وأبلغت علماء الآثار واتفقت معهم بشأن تمويل عمليات الحفر والتنقيب وإعادة دفن البقايا البشرية.

ويشير البيان، "تم حاليا التوقيع على اتفاق مع المختصين الذين بدأوا عمليات الحفر والتنقيب على جانبي خط سكك الحديد على مسافة 540 مترأ وتستمر مدة شهرين".

المصدر: نوفوستي