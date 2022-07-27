دراسة جديدة تتحدى وجهات النظر القديمة حول ما هو "البدائي" في تكاثر الثدييات

يصعب تخيل الحياة على الأرض بدون ثدييات، تسبح في أعماق المحيط، وتقفز عبر الصحاري، ومتنوعة بشكل مذهل.

تقول الأبحاث أن هذا التنوع قد يكون خادعا، على الأقل عندما يتعلق الأمر بكيفية تكوين الثدييات للجيل القادم، بناء على كيفية تكاثرها، وتنقسم جميع الثدييات الحية اليوم تقريبا إلى فئتين: الثدييات المشيمية والجرابيات.

الثدييات المشيمية، بما في ذلك البشر والحيتان والقوارض، لها فترات حمل طويلة، تلد صغارا متطورين جيدا مع وجود جميع الأعضاء والبنى الرئيسية في مكانها ولديهم فترات فطام قصيرة نسبيا أو فترات إرضاع ، يتم خلالها إرضاع الصغار بالحليب من أمهاتهم.

ثدييات الجرابيات مثل الكنغر والأبوسوم هي عكس ذلك: فهي تتميز بفترات حمل قصيرة، ولادة صغار أكثر بقليل من الأجنة وفترات رضاعة طويلة يقضي خلالها النسل أسابيع أو أشهر في الرضاعة والنمو داخل كيس الأم، أو الجرابيات.

لعقود من الزمان، رأى علماء الأحياء أن طريقة التكاثر الجرابي هي الحالة الأكثر "بدائية"، وافترضوا أن المشيمين قد طوروا طريقتهم "الأكثر تقدما" بعد أن تباعدت هاتان المجموعتان عن بعضهما البعض، لكن بحثا جديدا يختبر هذا الرأي، في ورقة بحثية نُشرت في 18 يوليو في مجل The American Naturalist ، قدم فريق بقيادة باحثين في جامعة واشنطن ومتحف بيرك للتاريخ الطبيعي والثقافة التابع لها دليلا على أن مجموعة أخرى من الثدييات ، وهي الدرنات المتعددة المنقرضة من المحتمل أن تتكاثر بطريقة تشبه المشيمية.

ونظرا لانفصال الدرنات المتعددة عن بقية سلالات الثدييات قبل تطور المشيمية والجرابيات ، فإن هذه النتائج تشكك في الرأي القائل بأن الجرابيات كانت "أقل تقدما" من أبناء عمومتها من المشيمية.

تشير الأدلة الأحفورية إلى أن هذه المخلوقات كانت أكثر الثدييات وفرة في غرب أمريكا الشمالية قبل وبعد الانقراض الجماعي الذي حدث قبل 66 مليون سنة والذي قتل الديناصورات.

قال المؤلف الرئيسي، لوكاس ويفر، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة ميشيغان، الذي أجرى هذه الدراسة كطالب دكتوراه في جامعة ميشيغان: "تتحدى هذه الدراسة الفكرة السائدة بأن استراتيجية الإنجاب المشيمية متقدمة مقارنة باستراتيجية جرابية أكثر بدائية، وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن التكاثر الشبيه بالمشيمية هو إما طريق التكاثر الأسلاف لجميع الثدييات التي تلد صغارا، أو أن التكاثر الشبيه بالمشيمية قد تطور بشكل مستقل في كل من السلالات المتعددة والمشيمية".

نشأ تعدد الدرنات منذ حوالي 170 مليون سنة في العصر الجوراسي، كان معظمها كائنات صغيرة الجسم تشبه القوارض، على مدى فترة طويلة من تاريخها، كان تعدد الدرنات هو المجموعة الأكثر وفرة وتنوعا من الثدييات.

لكن العلماء يعرفون القليل جدا عن تاريخ حياتها، بما في ذلك كيفية تكاثرها، بسبب سجل أحافيرها السيئ بشكل عام، مات آخر درنات متعددة منذ حوالي 35 مليون سنة.

استنتج ويفر أن التركيب المجهري لأنسجة العظام المتحجرة يمكن أن يحتوي على معلومات مفيدة عن تاريخ الحياة حول الدرنات المتعددة ، مثل معدل نموها، من خلال العمل تحت إشراف المؤلف المشارك جريجوري ويلسون مانتيلا، أستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن وأمين علم الأحافير الفقارية في متحف بورك، حصل ويفر وزملاؤه على مقاطع عرضية من 18 عظمة فخذ متحجرة، عظمة الفخذ، من درنات متعددة عاشت منذ حوالي 66 مليون سنة في مونتانا.

أظهرت جميع العينات للـ 18 نفس التنظيم الهيكلي: طبقة من العظام غير المنظمة "محصورة" بين طبقة داخلية وخارجية من العظم المنظم.

يشير العظم غير المنتظم، أو العظم المنسوج، إلى نمو سريع وسمي بهذا الاسم لأنه، تحت المجهر، يتم وضع طبقات أنسجة العظام بطريقة متقاطعة، في العظام المنظمة، والتي تعكس نموا أبطأ، تكون الطبقات موازية لبعضها البعض.

ثم قام الباحثون بفحص المقاطع العرضية الفخذية المأخوذة من 35 نوعا من الثدييات ذات الأجسام الصغيرة التي تعيش اليوم، 28 من الحيوانات المشيمية وسبعة جرابيات، وكلها من مجموعات متحف بورك.

أظهرت جميع عظام الفخذ المشيمية تقريبا نفس تنظيم "الساندويتش" مثل المتدربات المتعددة، لكن كل عظام الفخذ الجرابية تتكون بالكامل تقريبا من عظام منظمة، مع وجود قطعة صغيرة فقط من العظم غير المنتظم، ويعتقد الفريق أن الاختلاف الصارخ يعكس على الأرجح تاريخ حياتها المتباين.

المصدر: indiaeducationdiary