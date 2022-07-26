سلاح البحرية الأمريكي يحصل على سفينة حربية متطورة

أعلن موقع Armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية في الجيش الأمريكي حصل على سفينة حربية جديدة متطورة.

وجاء في منشور على الموقع: "سلّمت شركة Austal USA مؤخرا سلاح البحرية الأمريكي سفينة LCS-32 (Santa Barbara)، وهذه السفينة حصلت على تصميم مميز للهيكل يساعدها على الحركة بسرعة عالية".

وأشار الموقع إلى أن Santa Barbara هي السفينة رقم 16 التي تبنيها Austal USA لصالح الجيش الأمريكي، والسفينة رقم 32 في مشروع سفن LCS الأمريكي.

وبدأ العمل على تصنيع هذه السفينة في أكتوبر 2020، وأنزلت إلى المياه أول مرة في خريف العام الماضي.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن LCS نحو 127.4 م، وعرضها 31.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2787 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 47 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4300 ميل في كل مهمة، ويمكن الاعتماد عليها كسفينة دعم في عمليات تدمير الألغام البحرية، وكسفينة قتالية قادرة على التعامل مع الأهداف البحرية المعادية في البحار والمناطق القريبة من السواحل.

وسلّحت هذه السفينة بمدافع من عيار 57 ملم، ورشاشات من عيار 12,7 ملم، وأنظمة صاروخية مضادة للأهداف البحرية والجوية والبرية، فضلا عن قدرتها على نقل مروحيتين من نوع MH-60R/S ودرونات من نوع MQ-8.

المصدر: سلاح روسيا