بريطانيا تعدّل غواصة نووية استراتيجية وتعيدها للخدمة

ذكر موقع Jane's المتخصص بالشؤون العسكرية أن بريطانيا انتهت من تحديث وتطوير غواصة نووية استراتيجية، وأعادتها للخدمة لصالح سلاح بحريتها.

وجاء في منشور على الموقع " عادت الغواصة النووية الاستراتيجية فانغارد للخدمة لصالح سلاح البحرية الملكي البريطاني، بعد أن خضعت لعمليات إصلاح وتحديث شامل لمعداتها، تسلّم الجيش الغواصة خلال احتفالية رسمية جرت في قاعدة ديفونبورت في بليموث".

وأشار الموقع إلى "أن الغواصة كانت قد أرسلت إلى أحد أحواض شركة Babcock International عام 2015 لتخضع لعمليات إصلاح وتحديث، وكان من المفترض أن يتم تجهيزها خلال 3 سنوات، لكن العملية استغرقت وقتا أطول بكثير لأسباب عدة".

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وتعتبر "فانغارد" واحدة من أصل 4 غواصات نووية إستراتيجية من نفس الفئة حلّت في التسعينيات محل الغواصات من طراز Resolution-class في الأسطول البريطاني، ويبلغ طول هذه الغواصة 149.9 م، وعرضها 12.8 م، ويمكنها الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، والغوص لعمق 400 م تحت سطح الماء.

وتتسلح هذه الغواصة بـ 16 صاروخا باليستيا من نوع Trident، وطوربيدات مضادة للسفن والغواصات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا