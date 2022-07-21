منظومات "فافوريت" الصاروخية المحدّثة تحمي سيبيريا

أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات S-300PM2 "فافوريت" المحدثة المضادة للجو ستحمي سيبيريا.

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ويشير المصدر، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه وفقا للجدول الزمني المعدل ستدخل هذه المنظومات المحدثة الخدمة الفعلية قبل نهاية عام 2022.

ويضيف، ستحمي منظومات S-300PM2 "فافوريت" الصاروخية المحدثة المضادة للجو من الأسلحة الفرط صوتية و الأسلحة فائقة الدقة. كما ستستخدم منظومات "بانتسير" الصاروخية المضادة للطائرات لحماية المنشآت الاستراتيجية والاجتماعية.

ويشير الخبراء، إلى أن إعادة نشر منظومات الدفاع الجوي في الوقت الحاضر له أهمية خاصة على خلفية التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد طورت منظومات قتالية فرط صوتية.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومات S-300PM2 "فافوريت" ، هي منظومات موثوقة الفعالية ويمكنها تدمير كل ما يملكه العدو المحتمل حاليا، بما في ذلك الأهداف الجوية في مرحلة التحليق النهائية والأهداف عالية السرعة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"