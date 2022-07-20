خبير يقيم مخاطر "عاصفة الطاقة" في أوروبا بسبب الطقس الحار

علق ستانيسلاف ميتراخوفيتش، كبير خبراء الصندوق الوطني لأمن الطاقة والجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، على توقعات المحللين لـ "عاصفة الطاقة" في الاتحاد الأوروبي بسبب الحرارة.





ويشير الخبير في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، في معرض تعليقه على توقعات المحللين، إلى أن الحاجة للطاقة ليست فقط في الشتاء، بل وفي الصيف أيضا.

ويقول، "تظهر الحاجة للطاقة في الشتاء بسبب الطقس البارد، وضرورة تدفئة المنازل والمباني وزيادة توليد الطاقة الكهربائية. وفي الصيف تكون ذروة استهلاك الطاقة مرتبطة باستخدام مكيفات الهواء".

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ووفقا له، يروجون في الغرب للتغيرات المناخية، التي أدت إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة. بيد أن هذا مرتبط باستخدام مكيفات الهواء، لأن الحرارة موجودة منذ آلاف السنين.

ويقول، "وقد يحدث مثلا، أن قوة الرياح غير كافية، ما يؤدي إلى إنخفاض توليد الطاقة الكهربائية في المحطات الهوائية. وفي الشتاء يكون الجو باردا وغائما ولا توجد رياح، يصبح الوضع أسوأ بالنسبة لاستهلاك الطاقة".

ويضيف، يستخدم الغاز على نطاق واسع، لتعويض الزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ويقول، "الأسعار مقارنة بالفترات التاريخية السابقة غير متكافئة إطلاقا، فهم يقتلون قطاع الصناعة وسوف ينتقلون تدريجيا ببطء إلى المستهلكين في الأماكن العامة والمباني السكنية".

ويشير الخبير، إلى أن الأوروبيين يستلمون الغاز بموجب العقود السابقة، لذلك لا يشعرون بارتفاع الأسعار. ولكن عند انتهاء مدة هذه العقود سيتعين عليهم شراء الغاز بأسعار مرتفعة.

ويقول، "سوف ترتفع الأسعار للمستهلكين تدريجيا، ولا يمكن منع ذلك في المرحلة الحالية. لذلك عليهم إما إجراء تغير جذري بعلاقاتهم مع روسيا ولكن هذا غير متوقع، أو خفض الاستهلاك وفق معايير معينة.فكم ستكون هذه الاجراءات شديدة، يعتمد على حالة الطقس وسعر موارد الطاقة في الشتاء".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"