بريطانيا تختبر أسلحة "التنّين" الليزرية!

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن بريطانيا بدأت باختبار أسلحة ليزرية جديدة تطورها لصالح الجيش.

وجاء في منشور على الموقع حول الموصوع "بدأت التجارب في إطار برنامج Dragon Fire المخصص لتطوير أسلحة ليزر عالية الطاقة، هذا البرنامج هو مشروع مشترك ما بين وزارة الصناعة ووزارة الدفاع البريطانية وبين شركات MBDA وLeonardo وQinetiQ وDstl".

وأضاف المنشور "في المرحلة الأولى من التجارب تم استخدام أجهزة ليزرية منخفضة الطاقة، وذلك بهدف التحقق من قدرة المنظومات على تتبع الأهداف الجوية والبحرية بدقة عالية".

ومن جهته قال رئيس شركة MBDA البريطانية: " إن نجاح هذه الاختبارات هو خطوة أساسية في تطوير أسلحة الليزر الموجهة البريطانية والتي استخدمت فيها ابتكارات فريدة وأحدث تقنيات أسلحة الليزر.. في المرحلة القادمة من الاختبارات سيتم استخدام ليزر عالي الطاقة للتعامل مع أهداف مختلفة ووفق سيناريوهات متنوعة".

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وتطور العديد من الدول حاليا نماذج مختلفة من الأسلحة الليزرية ومنها روسيا والولايات المتحدة والصين، ومن المفترض أن تستعمل هذه الأسلحة لأغراض مختلفة مثل حماية القواعد العسكرية، وحماية السفن والطائرات الحربية، وتدمير العبوات الناسفة والصواريخ والسفن المعادية.

المصدر: سلاح روسيا