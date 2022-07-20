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الدنمارك.. اكتشاف مقبرة تعود للعصر الحجري

العلوم والتكنولوجيا

الدنمارك.. اكتشاف مقبرة تعود للعصر الحجري
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أفادت صحيفة Jyllands-Posten بأن علماء الآثار اكتشفوا في جزيرة يوتلانديا الدنماركية تلا ، اتضح أنه مقبرة قديمة تعود للعصر الحجري.

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ويقول عالم الآثار مارتن كروغ نيلسون، من متحف التاريخ في مدبنة أورهوس "لقد اكتشفنا مقبرة حجرية كبيرة، ويمكن تسميتها آثار صخرية "ميغاليت" وكذلك مقبرة طولية".

والمقبرة المكتشفة هي عبارة عن تل ترابي طوله 15 مترا . اكتشف العلماء تحته مقبرة مغطاة بالصخور. وقد أثبت علماء الاثار أن هذا الشكل من المقابر يعود إلى العصر الحجري، ولكنهم لم يحددوا عمرها بدقة كافية. لم تفتح المقبرة لأن البعثة العلمية في انتظار استلام موافقة السلطات لمواصلة العمل.

وتجدر الإشارة، إلى أن العصر الحجري، هو فترة تاريخية تمتد من ثلاثة ملايين سنة قبل الميلاد إلى ألفي عام قبل الميلاد. وقد تميز هذا العصر باستخدام القدماء للأدوات الحجرية. ووفقا للعلماء كان الإنسان القديم في هذه الفترة التاريخية يمارس الصيد وجمع الثمار.

المصدر: .tass

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