روسيا تختبر كاسحة ألغام بحرية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الاختبارات جارية في البلاد حاليا على سفينة جديدة كاسحة للألغام من نوع "ألكسندريت".

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة "سفينة بيوتر إلييتشف كاسحة الألغام التي تم بناؤها في مصنع سريندني-نيفسكي توجهت مؤخرا من بطرسبورغ نحو بيتروبافلوفسك-كامشتاتسكي لتخضع لجولة جديدة من الاختبارات".

وأضاف البيان "خلال رحلتها الجديدة ستمر السفينة عبر طريق بحر الشمال، وستكمل جولتها في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، وبعدها سيتم توقيع الأوراق المطلوبة لتسليمها لأسطول المحيط الهادئ الروسي".

و" بيوتر إلييتشف" هي سادس سفينة من نوع "ألكسندريت" تطورها روسيا في إطار المشروع 12700 لصالح أسطول المحيط الهادئ، وبدأ العمل على صنعها عام 2018، أما اختبارات الحركة لها فبدأت العام الماضي.

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ويمكن لسفن "ألكسندريت" الروسية الإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية، وتركز مهمتها الأساسية العثور على الألغام واكتشافها وتدميرها في مياه القواعد والموانئ البحرية.

وتمتاز هذه السفن بهياكل متينة مصنوعة من ألياف البلاستيك يصعب تدميرها من قبل الألغام البحرية المغناطيسية، كما زودت بأجهزة سونار متطورة، ومعدات قادرة على اكتشاف الألغام وتدميرها إما عن طريق أليات مسيرة صغيرة أو باستخدام الأسلحة التقليدية.

المصدر: سلاح روسيا