القمر يبدأ جولته الكوكبية الشهرية مع زحل مساء الجمعة

بعد أن أذهل العالم بسطوعه وحجمه الكبير خلال الأيام القليلة الماضية، يستعد القمر مساء الجمعة لبدء جولته الشهيرة بزيارة قصيرة إلى زحل.

وفي 15 يوليو، سيتألق القمر المحدب المتضائل على مسافة عرض كف اليد تحت زحل، عند 6 درجات إلى الجنوب السماوي، قبل شروق الشمس، وفقا للجيوفيزيائي كريس فوغان، عالم الفلك الهاوي في ،SkySafari Software الذي يشرف على تقويم Night Sky الخاص بـ ProfoundSpace.org.

ويمكن اعتماد المناظير لمتابعة الحدث، حيث سيكون القمر وزحل قريبين بدرجة كافية لمشاركة نفس مجال الرؤية.

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ويختلف الوقت المحدد للحدث اعتمادا على موقعك، لذلك ستحتاج إلى التحقق من تطبيق مراقبة السماء مثل SkySafari أو برنامج مثل Starry Night لتحديد الأوقات المناسبة.

وسيكون الثنائي قريبين نسبيا طوال الليل، وفقا لفوغان، والذي قال: "قبل شروق الشمس، سيتحرك القمر وزحل إلى سماء الجنوب الغربي الساطعة. الحركة النهارية للسماء ستؤدي إلى خفض زحل إلى يمين القمر".

وبعد زحل، سيواصل القمر جولته الكوكبية الشهرية من خلال الاتصال بكوكب المشتري يوم الثلاثاء 19 يوليو. وبين منتصف الليل والفجر، سينير القمر نصف المضاء إلى جانب العملاق الغازي على بعد عدة أصابع من بعضهما "بمناظيرنا الارضية" ، أو نحو ثلاث درجات إلى الجنوب الشرقي السماوي، وفقا لفوغان.

المصدر: سبيس