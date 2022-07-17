فرنسا تصنع سفنا حربية متطورة لليونان

أعلن موقع armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن شركة Naval Group بدأت بتصنيع سفينة عسكرية أخرى من نوع FDI لصالح الجيش اليوناني.

وجاء في منشور على الموقع "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Naval Group الفرنسية في لوريان مؤخرا احتفالية خصصت للبدء بعملية تصنيع السفينة الثانية من نوع FDI HN لصالح الجيش اليوناني".

وأشار الموقع إلى أن وزارة الدفاع اليونانية كانت قد وقعت سابقا عقودا مع Naval Group الفرنسية للحصول على 4 سفن من نوع FDI HN لجيشها، أول سفينتين من المفترض تسليمهما عام 2025، والثالثة من المفترض أن تسلم عام2023.

وتشتري اليونان السفن المذكورة ضمن فئتين، الفئة الأولى "Standard-1" (الخفيفة) تأتي دون ألغام وفخاخ مضادة للغواصات، ودون صواريخ Aster-15/30 المضادة للطائرات، أما الفئة الثانية "Standard-2" فتضم هذه الأنواع من الأسلحة.

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وتعتبر فرقاطات FDI التي تسعى اليونان إلى الحصول عليها سفنا حربية متعددة الأغراض، ويبلغ طول كل سفينة منها 121.6 م، وعرضها 17.7 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 4250 طنا، كما يمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية، وقطع 5000 ميل بحري في كل مهمة.

وتشمل منظومة تسليح هذه السفن صواريخ MM40 المضادة للسفن والأهداف البحرية، وصواريخ Aster 15/30 المضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 20 ملم، وطوربيدات من عيار 324 مل.

المصدر: سلاح روسيا