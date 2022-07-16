روسيا تحدّث غواصة "النمر" النووية وتدعمها بصواريخ جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن عمليات تحديث غواصة К-154 النووية الملقبة بالـ "نمر" تجري على قدم وساق.

وقال مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية " ستحصل غواصة К-154 النووية المتعددة الاستخدامات على أسلحة جديدة أثناء عمليات التحديث التي تخضع لها، ومن بين أهم الأسلحة ستكون صواريخ كاليبر المجنحة البعيدة المدى، بعد الانتهاء من عمليات التحديث ستعود الغواصة للخدمة لصالح الأسطول الشمالي في سلاح البحرية الروسي نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم".

طوّرت روسيا هذه الغواصة في مصنع "سيفماش" في إطار المشروع الحكومي رقم 971، وضمتها للخدمة لصالح الجيش عام 1994، وأرسلتهاعام 2019 إلى أحد الأحواض التابعة لمصنع "زفيوزدتشكا" لتخضع لأعمال صيانة وتحديث.

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ويمكن لهذه الغواصة الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، والغوص لعمق 600 تحت سطح الماء، وتم تسليحها بمنظومات kalibr-lp الصاروخية، ومنظومات طوربيدات وصواريخ مضادة للغواصات والسفن الحربية، وحصلت على 4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، و4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 650 ملم.

المصدر: سلاح روسيا