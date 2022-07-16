اكتشاف سبب غير معتاد للميل إلى التدخين

اكتشف علماء روس، أن الجوع الأوكسجيني في رحم الأم، يكون سببا لإدمان النيكوتين في المستقبل.



ويشير مصدر في وزارة التعليم والعلوم الروسية، إلى أن علماء معهد علم وظائف الأعضاء (معهد بافلوف)، اكتشفوا أن نقص الأوكسجين الذي يعاني منه الجنين أثناء نموه في الرحم، يخلق استعدادا للإدمان على النيكوتين في مرحلة البلوغ.

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ووفقا للباحثين، بغض النظر عن المعلومات الهائلة التي جمعها العلماء عن العوامل الوراثية لتطور هذه العادة السيئة، إلا أنه لم تصغ نظرية متكاملة عن تأثير البيئة الخارجية، وخاصة خلال مرحلة تطور الجنين في رحم الأم، في ظهور الإدمان.

وقد صمم الباحثون نموذجا لنقص الأوكسجين بسبب إجهاد الأم على الفئران، ما سمح لهم بدراسة عواقب مختلف الأمراض قبل الولادة، مثل الحمل مع فقر الدم، وقصور المشيمة، وأمراض القلب، والرئتين، والكلى، وعوامل أخرى.

ويقول فيكتور ستراتيلوف الباحث في المعهد، "أظهرت دراستنا، أن نقص الأوكسجين بالذات أثناء فترة تطور الهياكل في الرحم "نظام مكافأة الدماغ" هو العامل المسبب لتطور الإدمان على النيكوتين. وأن الدوبامين المسؤول عن الشعور بالمتعة، هو الوسيط لنظام الدماغ".

وقد حصل الباحثون على هذه النتائج من دراسة تطور الفئران داخل الرحم في أيام 14-16 للحمل، التي تتوافق مع فترة 5-8 أسابيع لنمو الجنين البشري في الرحم.

ووفقا للباحثين، هذه النتائج مهمة لتطوير التدابير الوقائية وطرق علاج الإدمان على النيكوتين.

وقد نشرت نتائج الدراسة في مجلة Molecular Neurobiology العلمية الدولية.

المصدر: نوفوستي