للأرض مجال مغناطيسي قوي منذ 1.1 مليار سنة

اكتشف العلماء أدلة تؤكد على أن للأرض مجال مغناطيسي قوي منذ حوالي 1.1 مليار سنة. وهذا الاكتشاف يلقي بظلال الشك على فرضيات حول الضعف التدريجي للمغناطيسية الأرضية.



وتشير مجلة PNAS، إلى أن الجيولوجيين اكتشفوا أول دليل يشير إلى أن المجال المغناطيسي للأرض منذ 1.1 مليار سنة يتمتع بقوة قياسية مقارنة بالعصور القديمة والحديثة. وهذا يضع جميع الفرضيات التي تفيد بأن المجال المغناطيسي للارض يضعف تدريجيا موضع الشك.

ويقول الباحثون، "أظهرت نتائج قياساتنا أنه منذ ما يقرب من 1.1 مليار سنة، وصلت قوة المجال المغناطيسي للأرض إلى قيم قياسية عالية مقارنة بجميع العصور الجيولوجية الأخرى. وهذا يلقي بظلال من الشك على نظرية الانخفاض التدريجي في القوة المغناطيسية خلال دهر الطلائع (الحياة الأولية)، ومن المحتمل أنه يشير أيضا إلى أن نواة الأرض ظهرت في وقت أبكر بكثير مما كنا نظن سابقا".

ويذكر أن العلماء يحاولون في السنوات الماضية تحديد متى حصلت الأرض على المجال المغناطيسي، مع أن تحديد تاريخ ذلك غير ممكن، لأن صخور تلك الفترة لم تعد موجودة في باطن الأرض حاليا. ومع ذلك اكتشف الباحثون خلال السنوات الماضية أدلة تشير إلى أن المجال المغناطيسي للأرض، قد يكون ظهر قبل 4.2 مليار سنة.

ولكن هذه الأدلة لم تقنع المتشككين. والسبب هو أن الفيزيائيين والجيولوجيين يفترضون منذ فترة طويلة، أن وجود مجال مغناطيسي قوي للأرض يعود إلى أنه في داخل نواتها المنصهرة يوجد جسم صلب نشأ وفقا لتقديرات مختلفة قبل 3,6 مليار سنة أو قبل حوالي مليار سنة فقط.

ولكن مجموعة من الجيولوجيين برئاسة روجر فو من جامعة هارفارد، اكتشفت أثناء دراسة صخور بركانية تكونت قبل 1.1 مليار سنة، أدلة جديدة على وجود مجال مغناطيسي للأرض في دهر الطلائع الذي بدأ قبل 2.5 مليار سنة وأنتهى قبل حوالي 540 مليون سنة.

ووفقا لعلماء الجيولوجيا، تلقي هذه النتائج بظلال من الشك على النظريات الشائعة القائلة بأن قوة المجال المغناطيسي للأرض انخفضت تدريجيا في دهر الطلائع. بالإضافة إلى ذلك ، يقترح العلماء أن التقلبات الحادة في شدة المجال التي سجلوها تشير إلى أن نواة الأرض أصبحت صلبة في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقا. وهذا وفقا للعلماء يغير بشكل جذري شكل التطور الجيولوجي للكوكب.

المصدر: tass