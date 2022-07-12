علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يقترحون خطة مريبة للتخفيف من تغير المناخ!

عاد مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى رؤية يبلغ عمرها عقودا للمساعدة في تخفيف آثار تغير المناخ.

ولكسب الوقت لفطام أنفسنا عن إدماننا للوقود الأحفوري، يمكننا ببساطة رفع مظلة مصنوعة من فقاعات عالية التقنية فوق الكوكب لخلق القليل من الظل.

واقترح لأول مرة في أواخر الثمانينيات، استخدام مظلة فضائية شاسعة لمنع نسبة ضئيلة من الإشعاع الشمسي ليس بعيد المنال كما يبدو. ولكي نكون منصفين، فهي أيضا خطة أقل خطورة بكثير من غيرها من مشاريع الهندسة الجيولوجية واسعة النطاق التي تهدف إلى عكس الضوء من السطح إلى الفضاء مرة أخرى.

ومع ذلك، حتى لو كان المفهوم الأساسي لتبريد الأرض بنوع من الدرع المداري ممكنا، فلن تكون المواد المطلوبة جاهزة تماما، ما يتطلب خصائص تجعلها قوية وخفيفة الوزن ومناسبة بصريا.

وتركزت الاقتراحات الأولية على مسطح زجاجي بعرض 2000 كيلومتر (1200 ميل) منفوخ من مواد ملغومة من صخور القمر. وإذا تم وضعه في توازن دقيق بين جاذبية الشمس والأرض وتأثير الأشعة الشمسية والجسيمات، فسيعكس مقدارا من الضوء محسوبا للتخفيف من الارتفاع المطرد في درجة الحرارة.

ومنذ ذلك الحين، تم النظر في مجموعة متنوعة من البدائل، من بالونات الألمنيوم المملوءة بالهيدروجين إلى حلقة اصطناعية من الجسيمات التي من شأنها أن تحول الأرض إلى زحل مصغر. وجميعها لديها مزاياها، لكن السلبيات الساحقة تنزل إلى حد بعيد في سلة المهملات "فكرة جميلة، تعد عارا بشأن العلم".

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ومع ذلك، فإن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ إجراءات يائسة. ويدعو علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى إجراء دراسة جدوى حول نشر مجموعة من الفقاعات الرغوية بحجم البرازيل.

ويمكن أن تعكس الاختلافات الدقيقة في سمك الشريط الفقاعي مجموعة متنوعة من الأطوال الموجية للإشعاع الشمسي، ما يزيد من كفاءتها. وعلى عكس الأوريغامي المعقد المطلوب لطي وفك الأقمشة العاكسة الكبيرة للتسليم، يمكن نفخ ورقة من الفقاعات في مكانها، ما يؤدي إلى تحسين التكاليف.

والأفضل من ذلك كله، في حالة حدوث شيء غير متوقع، فمن الأكثر فاعلية أن تنفجر مجموعة من الفقاعات بدلا من التقاط سحب من الغبار، أو استدعاء حشود من المظلات الصغيرة، أو تحطيم لوح زجاجي بحجم المدينة.

ومن الناحية النظرية، ستبلغ كثافة كتلة مثل هذا الدرع حوالي 1.5 غرام لكل متر مربع، ما يضعه في نفس المستوى مثل تقنية المضاربة القائمة على أسراب من المظلات الفضائية التي تدور حول الفضاء.

ومثل العديد من الاقتراحات المماثلة، يجب أن يتم تثبيت هذه التقنية من خلال لعبة شد الحبل بين الأرض والشمس لتجنب الحاجة إلى أنظمة توجيه ثقيلة.

ومن الناحية المثالية، يأمل المهندسون في أن يكون النظام بأكمله قادرا على تقليل كمية ضوء الشمس التي من شأنها أن تخمر كوكبنا بنسبة 1.8% - وهو رقم توصلت إليه الدراسات السابقة.

ويعتمد ما إذا كان بإمكانهم العثور على مادة قادرة على تحديد جميع المربعات الصحيحة، وإيجاد طريقة مناسبة لإطلاقها في موضعها ثم البدء في النفخ، على الحصول على تمويل لإجراء بحث إضافي. وبالطبع، لم يتم نشر أي من هذا في مجلة تمت مراجعتها من قبل الأقران حتى الآن - يقوم الباحثون ببساطة بوضع الفكرة على أمل أن يتم إجراء العمل المستقبلي للبناء عليها. وحتى الآن هو في الغالب تكهنات فضولية.

وأظهرت التجارب الأولية أنه من الممكن نفخ فقاعات الأغشية الرقيقة عند ضغط يبلغ حوالي ثلاثة آلاف جزء من الغلاف الجوي، ويتم الحفاظ عليها عند درجة حرارة -50 درجة مئوية (-58 فهرنهايت). ولكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن نتمكن حتى من التفكير في وضع الخطة موضع التنفيذ.

ويقول كارلو راتي، أستاذ التقنيات الحضرية في MIT Senseable City Lab: "نعتقد أن تطوير دراسات الجدوى للدرع الشمسي إلى المستوى التالي يمكن أن يساعدنا في اتخاذ قرارات أكثر استنارة في السنوات القادمة إذا أصبحت مناهج الهندسة الجيولوجية ملحة".

ولا يعني أي من هذا تخفيف الجهود لخنق انبعاثات الكربون بالطبع. وتشير أبحاث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا السابقة أيضا إلى أننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد عندما يتعلق الأمر بأي نوع من التظليل الشمسي، مع وجود احتمال واضح لأنماط الطقس العالمية المتغيرة.

ولكن في ضوء الأدلة التي تشير إلى أنه يمكن الوصول إلى درجات حرارة كارثية في غضون عقد أو عقدين من الزمن، فمن الواضح أن جميع الخيارات يجب أن توضع على الطاولة للنظر فيها.

المصدر: ساينس ألرت