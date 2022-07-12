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إسبانيا..اكتشاف بقايا أقدم الأوروبيين

العلوم والتكنولوجيا

إسبانيا..اكتشاف بقايا أقدم الأوروبيين
Fundacion Atapuerca/Susana Santamaria
جزء الفك المكتشف
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أعلنت مؤسسة أتابويركا أن العلماء اكتشفوا جزءا من وجه أقدم أوروبي في كهف Sima del Elefante بجبال سييرا دي أتابويركا الواقعة في شمال إسبانيا.

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وجاء في بيان المؤسسة "عثر علماء الآثار على وجه أول أوروبي في أتابويركا. ... إنه جزء من وجه إنسان، قد يكون عمره حوالي 1.4 مليون سنة".

ويعتقد علماء الآثار، أن جزء الفك الذي عثروا عليه، ربما يكون لشخص من إحدى المجموعات الأولى التي استقرت في أوروبا.

وتعتبر مواقع الكهوف التي سكنها الإنسان القديم في جبال سييرا دي أتابويركا في شمال إسبانيا من أقدم المواقع في أوروبا الغربية التي سكن فيها الإنسان القديم.

المصدر: نوفوستي

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