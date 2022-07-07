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العثور على قطع أثرية عمرها 25 ألف عام في إقليم كراسنويارسك

العلوم والتكنولوجيا

العثور على قطع أثرية عمرها 25 ألف عام في إقليم كراسنويارسك
sbras.info
قرط حجري عثر عليه في الموقع
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عثر علماء الآثار في إقليم كراسنويارسك بروسيا على قطع أثرية عمرها 25 ألف عام، بينها قرطان حجريان وبقايا موقد قديم.

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وتشير مجلة Science in Siberia التي يصدرها فرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، إلى أن علماء معهد الآثار والأنثوغرافيا، عثروا خلال عمليات الحفر الجارية على ضفاف خزان مياه كراسنويارسك حيث عاش الإنسان قبل حوالي 25 ألف عام، على مجموعة من القطع الأثرية الفريدة المصنوعة من الحجر والعظام، بينها حلي وأدوات شغل وموقد في حالته الأولية، الذي يعتبر أمرا نادرا جدا في هذه المنطقة.

وتضيف المجلة، أن موقع Sabanikha-3 في منطقة بوغرادسكي بجمهورية خاكاسيا، هو الموقع الوحيد المعروف الذي يعود إلى العصر الحجري القديم الأعلى في ينيسي، حيث لا تزال الطبقة الثقافية بحالة جيدة.

ووفقا لعلماء معهد الآثار والأنثوغرافيا، تدمر المياه تدريجيا هذه المواقع الأثرية الواقعة على ضفاف خزان المياه، لذلك يجب الإسراع بدراستها قبل فوات الأوان.

وبلغ عدد القطع الأثرية التي عثر عليها العلماء في هذا الموقع 3 آلاف قطعة من بينها قرطان حجريان وقلادة غير مكتملة، قد تسمح دراستها بتحديد التكنولوجيا المستخدمة في صنعها.

المصدر: tass

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