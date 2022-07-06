دراسة: شواطئ القطب الجنوبي المرتفعة تشير إلى تسارع فقدان الأنهار الجليدية

توصل العلماء إلى أن الجليد في نهري Thwaites وPine Island المتجمدين في القارة القطبية الجنوبية يختفي بسرعة، أكثر من أي وقت مضى خلال آلاف السنين الماضية.

وراجع العلماء عظام البطريق القديمة وقذائف البطريق في هذه المواقع، وتشير بيانات الارتفاع السريع في مستويات الأرض إلى فقدان الجليد.

تعد الأنهار الجليدية Thwaites و Pine Island من أسرع الأنهار الجليدية في القارة القطبية الجنوبية انكماشا، ويشعر العلماء الآن بالقلق من أنهم ليسوا غير مستقرين فحسب، بل قد يخضعون أيضا لتراجع سريع.

درس الباحثون العظام والأصداف القديمة لإعادة بناء تاريخ الأنهار الجليدية، لقد أرادوا معرفة ما إذا كانت هذه الأنهار الجليدية كانت صغيرة إلى هذا الحد من قبل.

توضح عالمة جيولوجيا جليدية في جامعة مين في أورونو بريندا هول: "إذا كان الجليد أصغر في الماضي، فقد تشير الظروف اليوم إلى أننا لسنا بالضرورة في حالة تراجع سريع، إن الاكتشاف الجديد،لا يعطينا أي عزاء، لا يمكننا دحض الفرضية، ومع ذلك ، فإن هذه الدراسة أيضا لم تثبت بعد أن التراجع الجامح قد بدأ".

سمح ذوبان الجليد للأرض بالارتفاع

تقع الأنهار الجليدية في جزيرة باين وثويتس في حوض محيط واسع، إنها على شكل وعاء، أعمق باتجاه المنتصف، هذا يجعل الجليد عرضة للتيارات الدافئة من المياه الكثيفة المالحة التي تعانق قاع المحيط.

كان العلماء قلقين من أنه مع تراجع الأنهار الجليدية في الداخل، فإن ذوبانها قد يصبح غير قابل للإيقاف، يمكن أن يستمر فقدان الجليد هذا على مدى قرون، إذا حدث ذلك فقد ينتهي الأمر برفع مستوى سطح البحر بحوالي متر (3.3 قدم).

لفهم كيف تغيرت الأنهار الجليدية على مدى آلاف السنين، لجأ الباحثون إلى عظام البطريق القديمة والأصداف البحرية، كان عالم جيولوجيا جليدية في مختبر هول، سكوت برادوك قد جمعها خلال رحلة بحثية على كاسحة الجليد بالولايات المتحدة.

عام 2019، صعد برادوك من كاسحة الجليد إلى قارب قابل للنفخ يتمايل، وهبط على شواطئ ليندسي 1، وهي واحدة من عشرات الجزر الصخرية أو أكثر التي تقع على بعد 100 كيلومتر (62 ميل) تقريبا من حيث يلتقي نهر باين آيلاند الجليدي بالمحيط، عندما تسلق برادوك المنحدر انزلقت حذائه فوق الصخور المغطاة بطائر البطريق، كما انتشر الريش الأبيض القذر على الصخور.

صفائح الجليد والأنهار الجليدية

مع انتهاء العصر الجليدي الأخير منذ حوالي 12000 عام كانت هذه الجزيرة مغمورة بالكامل تحت المحيط، لكن بمرور الوقت، ألقت الأنهار الجليدية القريبة بلايين الأطنان من الجليد.

سمح فقدان كل هذا الوزن لقشرة الأرض بالظهور، كان الأمر مثل ارتداد نوابض المراتب بعد خروج شخص ثقيل من الفراش في الصباح. دفع هذا الاتجاه الصاعد للأرض قمة ليندسي 1 والجزر المجاورة الأخرى خارج الماء، ارتفعوا بضعة ملليمترات فقط (ربما عُشر البوصة) كل عام.

مع صعود ليندسي 1 ، تشكلت سلسلة من الشواطئ الجديدة على طول حافة الجزيرة، بمرور الوقت ، أصبح كل خط ساحلي جديد مرتفعا، مما أدى إلى إنشاء خط آخر، وجدت الشواطئ القديمة نفسها في نهاية المطاف بعيدة عن متناول الأمواج.

يعتمد مقدار تحرك الأرض صعودا على مقدار الجليد الذي فقدته الأنهار الجليدية القريبة، وتخبر الأعمار والارتفاعات لتلك الشواطئ السابقة الباحثين بمدى سرعة ارتفاع الجزر، مما ساهم في حساب مدى سرعة انحسار الأنهار الجليدية لجزيرة باين وثويتس، وما إذا كان أي منهما أصغر مما هو عليه اليوم.

كان مفتاح هذه التحليلات هو الأصداف القديمة المخروطية الشكل وشظايا عظام البطريق بحجم الرخام التي استخرجها برادوك من التلال المرصوفة بالحصى، كان الحطام الذي استعاده قد ترك منذ فترة طويلة، عندما تشكلت الشواطئ.

استخدم برادوك وآخرون التأريخ بالكربون المشع لتقدير أعمار تلك الأصداف والعظام، وسمح هذا للباحثين بتحديد تاريخ ما يقرب من عشرين خطا ساحليا، منتشرة عبر عدة جزر قريبة.

تم تشكيل أقدم وأعلى شاطئ منذ 5500 عام، منذ ذلك الحين وحتى العقود القليلة الماضية كانت الجزر ترتفع بمعدل ثابت يبلغ حوالي 3.5 ملم (0.14 بوصة) في السنة. ثم تغيرت الأمور، بدأت الأرض حول جزيرة باين وثويتس في الارتفاع بسرعة أكبر في العقود الأخيرة، بمقدار 20 إلى 40 ملم (0.8 إلى 1.6 بوصة) في السنة.

يشير هذا إلى أن معدل فقدان الجليد من الأنهار الجليدية القريبة قد ارتفع بشكل كبير، وأشاروا إلى أن السبب المحتمل هو البداية السريعة للاحتباس الحراري.

المصدر:sciencenews