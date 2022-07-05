كندا تصنع خامس كاسحة جليد عسكرية من الجيل الجديد

أعلن موقع Naval Today أن كندا بدأت بتطوير سفينة دوريات عسكرية كاسحة للجليد من فئة Harry DeWolf.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "في حوض بناء السفن التابع لـ Irving Shipbuilding بهاليفاكس بدأت مؤخرا عملية تصنيع سفينة فريدريك روليت من فئة Harry DeWolf، وهي خامس سفينة من هذه الفئة يتم تصنيعها لصالح سلاح البحرية في الجيش الكندي".

وأشار الموقع إلى أن السفينة سميت على اسم تشارلز فريدريك روليت، الضابط الذي اشتهر سابقا في سلاح البحرية الكندي، والذي برز اسمه في الحرب التي خاضتها بلاده عام 1812.

وكانت الحكومة الكندية قد وقعت عقودا مع شركة Irving Shipbuilding عام 2015، والتي بموجبها من المفترض أن يحصل سلاح البحرية الكندي على 6 سفن من نوع Harry Dewolf.

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وتطور كندا سفن Harry Dewolf لتعمل كآليات لمهمات الدوريات ومهمات الإنقاذ في البحار، كما جهّزت هذه السفن بهياكل متينة تمكنها من الإبحار في المياه المغطاة بالجليد.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 103.6 م، وعرضها 19 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 6615 طنا، كما يمكنها الإبحار لمسافة 6800 ميل بحري في كل مهمة، والعمل لـ 85 يوما دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، فضلا عن أنها مسلحة برشاشات من عيار 25 ملم مضادة للأهداف الجوية، ورشاشات Browning M2 من عيار 12.7 ملم، ومنصة لحمل مروحيات CH-148 أو CH-146.

المصدر: سلاح روسيا