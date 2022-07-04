الفلبين تدعم جيشها بسفن إنزال عسكري جديدة

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن الفلبين تعمل على تطوير سفن إنزال عسكري كبيرة لجيشها.

وتبعا للموقع فإن "شركة PT Pal الإندونيسية لبناء السفن وقعت مؤخرا عقودا مع وزارة الدفاع الفلبينية لبناء رصيفين جديدين في الفلبين لتصنيع سفن إنزال عسكري كبيرة، وأبرمت العقود في مقر الإدارة العسكرية الفلبينية".

وأشار الموقع إلى أن PT Pal كانت قد سلّمت البحرية الفلبينية سابقا سفينتي إنزال عسكري من فئة Tarlac، معدلتين عن سفن Makassar، وتم تشغيل السفينة الأولى عام 2016، أما الثانية فدخلت الخدمة رسميا في مايو 2017.

أما السفن الجديدة التي ستحصل عليها الفلبين فستكون كل واحدة منها بطول 123 م، وعرض 21.8 م، وستتمتع بمقدار إزاحة يعادل 7200 طن.

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وستكون السفينة قادرة على الحركة بسرعة 16 عقدة بحرية، ويمكنها قطع مسافة 9360 ميلا في كل مهمة، أما طاقمها الأساسي فسيكون من 121 شخصا، كما ستحمل 500 شخص إضافي من مشاة البحرية بالإضافة إلى المعدات والآليات العسكرية.

وستتسلح هذه السفن بمدافع من عيار 76 ملم، ومدافع من عيار 25 ملم، ورشاشات آلية من عيار 12.7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا