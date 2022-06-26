اليابان تنزل إلى المياه سفينة متطورة صنعتها لسلاح بحريتها

أعلن موقع Naval News أن اليابان أنزلت إلى المياه مؤخرا فرقاطة قتالية جديدة طورتها لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "يوم الخميس 23 يونيو الجاري في أحد أحواض السفن التابعة لشركة Mitsubishi Heavy Industries إنزلت إلى المياه سفينة جديدة من نوع Mogami من الفئة 30FFM، هذه السفينة صنعت لصالح سلاح البحرية الياباني".

وتبعا للموقع فإن الفنيين في الحوض المذكور سيباشرون قريبا بتجهيز السفينة بالمعدات اللازمة استعدادا لاختبارها، وبعد انتهاء الاختبارات ستسلم السفينة للجيش الياباني عام 2023.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن 30FFM نحو 132.5م، وعرضها 16.3 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5500 طن، كما جهزت هذه السفن بمحركات تعمل بالديزل والغاز تمكنها من الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

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وتتسلح هذه السفن بمدافع من عيار 127 ملم، ومنصات Mk.41 لإطلاق الصواريخ، وصواريخ مضادة للسفن يصل مداها إلى 400 كلم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، كما جهزت بمنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا