روسيا تدعم أسطول المحيط الهادئ بفرقاطة صاروخية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد سيباشرون قريبا بتصنيع فرقاطة صاروخية جديدة لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش.

وقال بيان صادر عن مصنع "آمور" الروسي لبناء السفن "في الأول من يوليو القادم، وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس المصنع، سيبدأ خبراؤنا بعملية تصنيع فرقاطة صاروخية جديدة في إطار المشروع الحكومي 20385".

وأضاف البيان "هذه السفينة هي الفرقاطة الثالثة التي نطورها في إطار المشروع المذكور، بدأنا العمل على تصنيع هذه السفن العام الماضي بعد توقيع عقود تطويرها مع وزارة الدفاع الروسية.

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ويبلغ طول كل سفينة من السفن المذكورة نحو 104 أمتار، وعرضها 13 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2200 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية، وقطع مسافة 3500 ميل بحري في كل مهمة.

وتضم منظومة تسليح هذه السفن منصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، إضافة إلى منظومتي АК-630М رشاشتين من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا