 
مباشر

روسيا تدعم أسطول المحيط الهادئ بفرقاطة صاروخية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تدعم أسطول المحيط الهادئ بفرقاطة صاروخية جديدة
Sputnik alixei danchov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/taq2

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد سيباشرون قريبا بتصنيع فرقاطة صاروخية جديدة لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش.

وقال بيان صادر عن مصنع "آمور" الروسي لبناء السفن "في الأول من يوليو القادم، وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس المصنع، سيبدأ خبراؤنا بعملية تصنيع فرقاطة صاروخية جديدة في إطار المشروع الحكومي 20385".

وأضاف البيان "هذه السفينة هي الفرقاطة الثالثة التي نطورها في إطار المشروع المذكور، بدأنا العمل على تصنيع هذه السفن العام الماضي بعد توقيع عقود تطويرها مع وزارة الدفاع الروسية.

إقرأ المزيد
روسيا تجهز لتزويد سلاح البحرية بزوارق عسكرية سريعة
روسيا تجهز لتزويد سلاح البحرية بزوارق عسكرية سريعة

ويبلغ طول كل سفينة من السفن المذكورة نحو 104 أمتار، وعرضها 13 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2200 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية، وقطع مسافة 3500 ميل بحري في كل مهمة.

وتضم منظومة تسليح هذه السفن منصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، إضافة إلى منظومتي АК-630М رشاشتين من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا