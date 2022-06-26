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اكتشاف عظام بيسون نادر في نهر توبول بالقرب من كورغان

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف عظام بيسون نادر في نهر توبول بالقرب من كورغان
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صورة تعبيرية
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أظهر تحليل الحمض النووي لعظام البيسون التي اكتشفت في نهر توبول بالقرب من مدينة كورغان، وجود عظام بينها تعود إلى ثور بري من نوع نادر قديم.

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ويشير بافل كوسينتسوف، الباحث في مختبر معهد البيئة النباتية والحيوانية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إلى أن "تحليل الحمض النووي لبعض العظام، أظهر وجود عظام تعود لثور بري (البيسون الأوروبي) يعيش حتى الآن في أوروبا، بالإضافة إلى البيسون. وقبل ذلك لم نعزل عظام البيسون عن عظام الثور البري لأنه لا يمكن ذلك استنادا إلى مظهرها الخارجي، مع أنهما نوعان مختلفان وهذا مؤكد وراثيا".

ويذكر أن الغواصين أعلنوا في نوفمبر عام 2021 عن عثورهم في نهر توبول على عظام تعود لنوع فريد وقديم من البيسون. وقد أظهر تحليل الحمض النووي لهذه العظام أنه من جنس بيسون عاش في أوروبا الغربية والقوقاز والأورال وغرب سيبيريا في أواخر العصر الحديث الأقرب ( Pleistocene)، حيث حينها عاش نوعان من البيسون- بيسون بدائي Bison priscus، ونوع آخر مجهول أطلق عليه رمز Bison X، كانا موجودين في وقت واحد، ولكن يعتقد أنهما عاشا في مناطق وظروف طبيعية مختلفة، وتغذيتهما مختلفة.

المصدر: tass

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