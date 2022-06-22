هولندا تخطط للحصول على كاسحات ألغام بحرية جديدة لجيشها

أعلن موقع Naval Today أن العمل بدأ على تطوير كاسحات ألغام بحرية جديدة لصالح الجيش الهولندي.

وجاء في بيان على الموقع "في حوض بناء السفن التابع لشركة Naval Group بدأ العمل على تطوير هيكل كاسحة ألغام بحرية جديدة لصالح الجيش الهولندي، هذه السفينة هي واحدة من أصل 12 كاسحة ألغام بحرية تم التعاقد عليها في إطار مشروع rMCM البلجيكي الهولندي المشترك".

وأضاف البيان "عام 2019 وقعت هولندا وبلجيكا على اتفاقيات لمشروع يهدف لتزويد جيشيهما بـ 12 كاسحة ألغام بحرية، وفاز بمناقصة تصنيع هذه السفن شركة Belgium Naval & Robotics التي أسستها Naval Group و ECA Group، وعام 2021 بدأ تطوير أول سفينة لصالح بلجيكا، ويفترض أن تسلم هذه السفينة للجيش البلجيكي عام 2024، أما السفينة التي بدأ تطويرها مؤخرا فمن المفترض أن تسلّم للجيش الهولندي عام 2025".

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ويبلغ طول كل سفينة من السفن الجديدة نحو 82.6 م، وعرضها 17 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2800 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 15.3 عقدة بحرية، وقطع مسافة 3500 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بمدافع من عيار 40 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وستكون مجهزة بقوارب وروبوتات صغيرة للكشف والتعامل مع الألغام البحرية.

المصدر: سلاج روسيا